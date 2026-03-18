Actriz de Alegrijes y rebujos reaparece con la voz entrecortada, tras la reciente muerte de su madre; “Duele”

Una querida actriz mexicana anunció recientemente la muerte de su madre. Recordada por su participación en telenovelas como Teresa, Alegrijes y rebujos, conmovió a colegas y amigos del medio. A unos días del trágico hecho, la intérprete reapareció y la recuerda con la voz entrecortada. ¿De quién se trata?

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¿Qué actriz de Teresa y Alegrijes y rebujos sufrió la muerte de su madre recientemente?

A mediados del mes de febrero la actriz Eugenia Cauduro sufrió la muerte de su mamá, la señora Silvia Rodríguez. La noticia se reveló durante el programa Hoy, cuando la periodista Martha Figueroa dio a conocer la información:

“ Le queremos enviar nuestro pésame y un abrazo muy grande porque anoche falleció su mamá, la señora Silvia Rodríguez, tras una larga lucha contra el cáncer… Abrazamos fuerte a Eugenia y a toda su familia y que descanse en paz doña Silvia Rodríguez ”, dijo Figueroa.

Doña Silvia murió de cáncer, una enfermedad que la aquejaba desde hace varios años. En entrevistas anteriores, la actriz señaló que su mamá y ella tomaron la noticia del diagnóstico de forma peculiar, ya que se fueron a tomar.

Yo no soy una mujer que se tira al drama. Jamás. Cuando me enteré la invité una borrachera. Nos fuimos a poner una jarra con dos botellas de vino. Le dije: ‘Má, solo tienes cáncer. Es tu batalla, fumaste muchísimo y sabíamos que esto podía pasar. Aquí está la factura, pues ahora a pagarla. Échale ganas, aquí estoy contigo’. Eugenia Cauduro

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Eugenia Cauduro le dedica emotivo mensaje de despida a su mamá / Redes sociales

¿Cómo fue la reaparición de Eugenia Cauduro en televisión, tras la muerte de su madre?

La actriz mexicana Eugenia Cauduro vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera reciente al aparecer en el matutino Hoy, donde compartió el profundo dolor que enfrenta tras la muerte de su madre.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, la actriz describió el duelo que atraviesa como un proceso complejo, marcado por la sensación de pérdida absoluta:

Uno no está nunca preparado para esto, aunque ya sabía que esto iba a pasar. (...) Es un sentimiento de orfandad, duele, es como que el origen de todo. Eugenio Cauduro

Además, aseguró que también hay un grupo cercano que le brinda su apoyo para poder sobrellevar el sentimiento: “ Hay una red de contención, de amor, de apoyo, que siempre es una caricia al alma ”, señaló la actriz.

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¿Quién es Eugenia Cauduro y en qué telenovelas ha participado?

La actriz mexicana Eugenia Cauduro es una de las figuras más reconocidas de la televisión nacional, destacando por su presencia en telenovelas, series y programas de entretenimiento a lo largo de más de tres décadas de trayectoria.

Su debut en telenovelas ocurrió a finales de los años 80, pero fue en la década de los 90 cuando consolidó su carrera con participaciones en producciones de gran éxito. Uno de sus primeros trabajos destacados fue en Muchachitas.

Algunos de sus trabajos más importantes, son los siguientes:



El vuelo del águila (1994),

(1994), Abrazame muy fuerte (2000),

(2000), Alegrijes y rebujos (2003),

(2003), Destilando amor (2007),

(2007), Quererlo todo (2020) y,

Hermanas, un amor compartido (2024).

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