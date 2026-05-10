Actriz mexicana que triunfa en la TV y el cine, tras superar el cáncer, revela que vive con fuerte trastorno

Patricia Reyes Spíndola, reconocida actriz de cine y televisión mexicana, cuenta con una trayectoria de más de 50 años que la ha catapultado como una de las figuras más reconocidas del medio.

Pese a los éxitos que ha cosechado a lo largo de los años, no ha estado exenta de desafíos personales y profesionales. Además de ser sobreviviente de cáncer de mama, cuenta con un trastorno que la ha acompañado desde pequeña.

Patricia Reyes Spíndola se sincera sobre el trastorno que la acompaña desde pequeña. / Facebook: Patricia Reyes Spíndola

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¿Cómo superó la dislexia Patricia Reyes Spíndola y se convirtió en una estrella?

Durante su participación en el programa de YouTube de Isabel Lascurain, la estrella del cine mexicano se sinceró sobre la dislexia que la ha acompañado a lo largo de sus 72 años.

De acuerdo con Spíndola, se percató de su dislexia desde que estaba en la escuela y hacían bailables, pues mientras decían “vuelta para la derecha”, ella se dirigía a la izquierda.

“Yo tengo un problema que sigo teniendo a mis 72 años: dislexia. A mí me costó mucho trabajo la escuela.” Patricia Reyes Spíndola

Patricia Reyes Spíndola recuerda cómo fue vivir con dislexia en la escuela,. / Facebook: Patricia Reyes Spíndola

Ante los problemas que presentó para seguir las indicaciones adecuadamente, Spíndola recuerda que en ese entonces le sugirieron a su mamá llevarla al psicólogo, pero al final fue la carrera de actuación lo que la ayudó.

“Esta carrera me ayudó a poder concentrarme y hacerlo, pero soy muy nerviosa.” Patricia Reyes Spíndola

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¿Qué es la dislexia, condición con la que vive Patricia Reyes Spíndola?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se trata de un trastorno específico de la lectura, y principalmente se manifiesta en problemas visuales.

Por su parte, la Asociación Internacional de la Dislexia (IDA) destaca que es el resultado de un déficit en el componente fonológico del lenguaje, lo que crea inconvenientes para poder hablar y relacionarse adecuadamente.

Pese a que se trata de una condición de vida, expertos indican que el apoyo desde temprana edad permite que las personas que lo padecen puedan desarrollar mejores estrategias en la lectura y escritura.

Patricia Reyes Spíndola tiene una trayectoria en el cine y la televisión de más de 50 años. / Liliana Carpio

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¿Cuál es la trayectoria de Patricia Reyes Spíndola?

Por más de 50 años, Patricia Reyes Spíndola

Su primera aparición en el cine ocurrió en 1972 en la cinta ‘El señor de Osanto’ , y desde entonces, ha participado en más de 70 películas.

, y desde entonces, ha participado en Además del cine, se volvió uno de los rostros más conocidos de las telenovelas en clásicos como ‘Teresa’ y ‘El Maleficio’.

y Su talento la ha llevado a ser una de las actrices mexicanas más premiadas en los Ariel , considerado uno de los máximos galardones de México .

más premiadas en los , considerado uno de los máximos galardones de . Su éxito en la industria no lo ha sido todo, pues también fundó la academia M&M Studio, que ayuda a formar nuevas generaciones de actores.

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