Martha Figueroa confrontó a Isabel Lascurain por “haberla sacado” de Netas divinas; así fue el momento

El programa ‘Netas divinas’, si bien ha sido uno de los más exitosos de los últimos años, no ha estado exento de polémicas. Una de las más conocidas fue la salida de Martha Figueroa. Y es que, durante mucho tiempo, insistió en que fue culpa de Isabel Lascurain.

Incluso, en su momento, la periodista tuvo la oportunidad de confrontar a la integrante de ‘Pandora’ por esta situación. Así fue el enfrentamiento y lo que sucedió después.

Netas Divinas / Redes sociales

Checa: Martha Figueroa cuenta cómo murió su hijo por una negligencia: ¡La tragedia que marcó su vida!

¿Por qué Martha Figueroa dice que Isabel Lascurain fue la culpable de su despido de ‘Netas Divinas’?

La salida de Martha Figueroa de Netas Divinas ocurrió en 2008, pero no fue hasta años después que confesó por qué la habían despedido. Según su versión, todo comenzó por un malentendido. Señaló que, en su momento, unos toreros visitaron el programa, algo que no les pareció a varias de sus compañeras, quienes pensaron que ella los había invitado.

Cuando el productor le reclamó por la situación, Martha simplemente confesó que Isabel Lascurain fue quien llevó a los toreros. La cantante no solo negó esto, sino que también se fue a encerrar a su camerino y no quiso salir, sin importarle que el programa estaba a punto de entrar al aire.

“Me hicieron un tango, Isabel terminó llorando y se fue a encerrar a su camerino. Me fui a mi camerino a que pasara el drama y no pasaba, yo tenía boletos para ver a Luis Miguel y yo me quería ir, pero hicimos el programa, Isabel seguía encerrada, eso fue la primera grabación”, resaltó.

Si bien posteriormente quiso arreglar las cosas y fue a su camerino, habría tenido una discusión con Isabel y el productor. Días después de este hecho, la citaron para decirle que ya no “encajaba con el arquetipo del programa”. Admitió que ser despedida la afectó mucho, ya que esto pasó en medio del luto por la muerte de su papá.

“Empezó el chisme y a los pocos días van mis compañeras con Maxine Woodside en una entrevista y de repente dicen qué había pasado con Martha y Gloria Calzada dijo: ‘Es que Martha se quiso salir’ y dijeron que tenía otros planes, que me quería ir a vivir a Los Ángeles, pero no había planes. Me dio un coraje cuando escuché eso y le hablé a Gloria Calzada, me dijo que se pusieron de acuerdo para decir eso, pero prefiero decir la verdad, me corrieron, me echaron”, indicó.

Netas Divinas / Redes sociales

Lee: Hijo de Martha Figueroa debutará como actor en telenovela ¿cuándo y donde?

Así fue como Martha Figueroa e Isabel Lascurain arreglaron sus problemas

No fue hasta poco más de una década después que Martha Figueroa e Isabel Lascurain pudieron hablar de frente y aclarar las cosas. Durante un programa especial de Montse y Joe, Martha Figueroa confrontó a Lascurain y le contó cómo la habían corrido de Netas Divinas.

“Me dijeron: ‘Ya no necesitamos tus servicios’. Como si yo fuera la que ponía las alfombras, ¿cómo por qué?”, dijo Figueroa. Ante esto, Lascurain le respondió: “Por grosera”, a lo que Martha, entre risas, le señaló que había sido su culpa.

“Yo todavía de ‘fue porque le grité a Isabel’. Así, entrega tu gafete y yo así (llorando). ¿Cómo te iba a hablar, (Isabel)? Si había sido tu culpa. En ese momento fue terrible, ahora me da risa, pero, en ese minuto, había muerto mi papá y yo estaba en un hoyo”. Martha Figueroa

Isabel dijo no ser la culpable, pero sí admitió que la discusión que tuvieron hace varios años fue decisiva para que el productor decidiera despedirla. Afortunadamente, Martha e Isabel lograron reconciliarse en ese entonces y aclarar sus diferencias.

¿Cómo es la relación entre Martha Figueroa e Isabel Lascurain actualmente?

Si bien no son las mejores amigas, Martha Figueroa e Isabel Lascurain tienen una relación cordial. Y es que Figueroa ha dicho que no le tiene coraje a la celebridad por lo ocurrido, pues comprende que es algo del pasado.

Cuando la mayoría de las presentadoras de ‘Netas Divinas’ se reunieron hace algunos meses, Martha, quien no fue invitada a la reunión, dijo que era consciente de que a casi todas les cae mal.

“Primero no me invitaron y segunda no son mis amigas, entonces para qué voy. No me invitaron porque no les caigo bien. De ahí, solo Gloria es mi amiga; Yolanda también lo es, pero en general a ese grupo no les caigo bien”, indicó.

Mira: Ninel Conde ‘estalla’ contra Martha Figueroa por pregunta incómoda ¿de su radical cambio físico?