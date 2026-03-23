Mayte Lascurain, tras 40 años con Pandora, asegura: “No es fácil estar juntas tanto tiempo” ¿Separación?

Pandora cumplió 40 años de trayectoria, con un libro donde recaban sus grandes experiencias, tanto en el escenario como en lo personal, nuevo disco y gira en solitario. Para Mayte Lascurain, estar en el grupo durante 4 décadas ha sido todo un reto, que hoy en día goza y disfruta.

Mira: Isabel Lascurain se enteró de la infidelidad de su pareja en plena entrevista; así lo exhibió: “Gran decepción”

Mayte Lascurain reacciona a críticas por no estar arreglada. / Instagram: @maytelascurainoficial

¿Qué dijo Mayte Lascurain acerca de las dificultades que han enfrentado en 40 años de Pandora?

La cantante hace un balance de todos estos años: “No es fácil esta carrera y estar juntas tanto tiempo. La carrera o la vida de la mujer es una vida difícil. Hay mujeres que, además de desarrollarse profesionalmente, tienen hijos, una casa que llevar. Yo me divorcié muy rápido y no tuve problemas, pero Isabel, mi hermana, que duró 25 años de casada, o Fernanda, que sigue hasta el día de hoy, de mi parte tienen admiración. No se despegan del celular, porque están solucionando todo. También los esposos que tienen, la gente que nos ayuda. Sin ellos no podría funcionar el grupo”.

Asegura que hasta ahora le vienen cayendo “veintes” de todo lo que ha pasado: “La verdad es que hasta que nos dieron el Grammy (por la excelencia), me di cuenta de que habían pasado tantos años. Es tan rápida esta carrera, vas al millón y no te das cuenta. Siempre decíamos: ‘Un año más’, y perfecto, pero cuando llegan 40 años y llegan estos premios… Nunca te pones a pensar en el tiempo, vas como por inercia”.

“Es un proceso. Siempre habrá momentos de crisis, momentos duros, de enfermedad e incluso de tirar la toalla, pero siempre teniendo el amor de las 3 y sabiendo entender desde el amor. Es importantísimo entender que somos muy afortunadas, con carrera maravillosa. Comes bien. Aunque es cansado, este trabajo me ha llenado el alma”.

Lee: Mijares: Cantante mexicana lo llama “cretinazo” y hace fuerte revelación: ¡Canceló su boda por él!

Flans y Pandora / Redes sociales

¿Qué momentos difíciles ha vivido Mayte Lascurain en Pandora?

Aunque Mayte Lascurain llevan una carrera íntegra, también ha habido malos momentos, que considera que han sido parte del aprendizaje. En sus palabras, ella es una persona difícil de sobrellevar:

Mayte Lascurain “La parte que recuerdo con muchísimo más dolor es cuando llegan las enfermedades. En mi caso, estuve hospitalizada grave. He vivido ataques de ansiedad y de angustia. Fue una época muy crítica y difícil, porque no hay alguien que pueda suplirme. Es un doble esfuerzo el que hacemos cuando pasamos por momentos complicados”.

“Ahora, con el tiempo, lo veo desde el amor y agradecida, porque hubo siempre alguien que me estaba conteniendo para poder seguir adelante. Soy una persona difícil. Me cuesta mucho trabajo la adaptación. Si a mí me cambias el rol, me cuesta mucho. Siempre que paso la crisis, el llanto o una frustración, la empiezo a gozar. El chiste de todo esto es que las personas que están junto a ti sepan entender esta parte y no te la castigue. Eso es muy bonito. Estos 40 años no solamente son de las 3, sino también de toda la gente que ha estado con nosotras”.

Mayte menciona que hoy en día no le teme a nada. Le gusta la vida que lleva, y la mujer que hoy es no la cambia por nada: “Eso te lo da la edad. Soy una gran admiradora de seguir creciendo sin quitarte la edad. La edad te da no tener vergüenza en tu vida, de lo que tú puedas vivir, de estar separadísima en muchísimos aspectos, de salir de tantos atajos. Eso, en vez de darme vergüenza, me da orgullo. Me metí a estudiar logoterapia (psicoterapia centrada en el análisis existencial y la búsqueda del sentido) y me di cuenta de que estas cosas emocionales de pronto pueden tener unos finales muy catastróficos y penosos. Entonces, ¿por qué no hablar y que la gente se identifique? He pasado unas experiencias divinas y he platicado las cosas que he vivido. No tengo ninguna vergüenza. Somos seres humanos, unas máquinas perfectas y desperfectas. Guardamos muchos sentimientos y dolores, y hay que tocarlos. Entonces sí, no soy una persona que tenga vergüenza de hablarlo”.

Mira: Pandora y Flans conquistan la Arena CDMX en un sold-out con su tour “Inesperado”

Mayte Lascurain reacciona a críticas por no estar arreglada. / Instagram: @maytelascurainoficial

¿Qué proyectos tiene Mayte Lascurain tras 40 años con Pandora?

Finalmente, Mayte Lascurain nos comparte que emprende una nueva aventura dentro de un programa, cosa que nunca había vivido:

“Estoy en Juego de voces, estoy con la gira de Pandora, además con las Flans. A la vida hay que decirle que sí. Cuando hay éxito también hay que decirle que sí, pero siempre escuchándote primero”.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.