¿Yolanda Andrade tiene una costilla rota? Mayte Lascurain hace preocupante revelación sobre su estado de salud

Yolanda Andrade volvió a generar preocupación entre sus seguidores tras una alarmante declaración por parte de una de sus colegas tras su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que enfrenta.

Desde que la presentadora de Montse & Joe comenzó a mostrar públicamente los retos que enfrenta, su estado de salud mantiene constante atención por parte de su seguidores y la prensa, por lo reciente relación sobre una supuesta fractura generó alarma.

Yolanda Andrade vuelve a generar preocupación en sus seguidores por supuesta costilla rota. / Facebook: Yolanda Andrade

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¿Yolanda Andrade se rompió una costilla?

Pese a su diagnóstico, Yolanda Andrade se mantiene activa en redes sociales y en el programa que conduce con Montserrat Oliver, por lo que su aparición en un concierto no sorprendió, sin embargo, parece que no todo marcha bien.

Por su parte, Mayte Lascurain, integrante del grupo Pandora, dio a conocer que Andrade tendría una costilla rota. De acuerdo con la cantante, pese a que su amiga acudió recientemente a ver a la agrupación no pudo hacerlo de cerca, pues debido a su fractura no logró bajar las escaleras.

“Desafortunadamente no la pudimos bajar a las primeras filas había muchas escaleras y muchos cables, y tampoco estábamos en la labor de incomodar a nadie. Trae una costilla rota, la íbamos a tener que cargar.” Mayte Lascurain

Yolanda Andrade habría acudido al concierto de Pandora con una costilla rota. / Facebook: Yolanda Andrade

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¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade actualmente?

Hasta ahora, Yolanda Andrade no ha dado información sobre su estado de salud, pero en redes circulan una serie de videos en los que se observa a la presentadora disfrutando del show de sus amigas.

Por su parte, Mayte Lascurain compartió en una conferencia de prensa los detalles sobre lo que vivió junto a Andrade, resaltando que pese a su estado de salud logró vivir un concierto agradable y aguanto gran parte del espectáculo.

“Tiene que hacer como un proceso importante para aguantar lo que aguantó, porque aguantó muchísimo… Fui muy lindo, lo disfrutó, tú no sabes qué mensaje me mandó al día siguiente.” Mayte Lascuarain

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¿Cómo ha sido el regreso de Yolanda Andrade a la televisión?

Una de las últimas declaraciones que dio Yolanda Andrade sobre su estado de salud ocurrió en marzo, cuando aseguró que pese a los problemas que enfrenta trabajar en la televisión es uno de los motivos que más la anima.

En ese encuentro con la prensa, señaló que tenía dificultades con las luces de los foros, razón por la que usa lentes de sol en los programas, asimismo, volvió a hablar de sus problemas con la voz, los cuales están presentes desde hace meses, pues es parte de su enfermedad.

“Los lentes los cambió en el foro por la luz, pero me he sentido mucho mejor, hay días malos y hay días buenos. Tengo problemas con mi voz, es parte de la enfermedad, tengo muchos tratamientos todos los días.” Yolanda Andrade

Yolanda Andrade se sincera sobre la razón que la llevó a usar lentes dentro del foro de grabación. / Facebook: Yolanda Andrade

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¿Quién es Yolanda Andrade y qué enfermedad tiene?

Yolanda Andrade es una reconocida actriz y presentadora que actualmente participa en el programa Montse & Joe pese a sus problemas de salud.

Hoy en día destaca como conductora, pero años atrás también actuó en producciones como ‘Las secretas intenciones’, ‘Buscando el paraíso’ y ‘Sentimientos ajenos’.

y La telenovela que marcó su adiós como actriz fue ‘Los hijos de nadie’ , pues tras concluir su participación decidió enfocarse en otros formatos.

, pues tras concluir su participación decidió enfocarse en otros formatos. Además de Montse & Joe fue parte de Netas divinas Big brother 2.

En diciembre de 2025, Yolanda Andrade confirmó que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

¡Con COSTILLA rota Yolanda Andrade visitó a las Pandora en su concierto! #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/B4W7lj8Q46 — De Primera Mano (@deprimeramano) May 6, 2026

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