Yolanda Andrade revela cómo está su salud y preocupa su voz: “Días malos”, dice la conductora

En medio de los constantes rumores sobre Yolanda Andrade y su salud, la conductora desmintió versiones y dio a conocer detalles de los retos que enfrenta tras ser diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), ¿cómo se encuentra? Te revelamos todos los detalles.

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Yolanda Andrade comparte detalles de su estado de salud, los síntomas que enfrenta y cómo vive su día a día con tratamientos médicos. / Redes sociales

¿Qué tiene Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade vive un complicado proceso de salud tras darse a conocer que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica, una condición que afecta directamente al sistema nervioso. La información ha puesto atención en esta enfermedad poco frecuente, mientras la conductora ha compartido parte de lo que implica vivir con este diagnóstico.

De acuerdo con MedlinePlus, la ELA es una enfermedad que daña las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal encargadas de controlar los movimientos voluntarios de los músculos. Este deterioro provoca una pérdida progresiva de la fuerza muscular y de la coordinación, lo que con el tiempo dificulta realizar actividades cotidianas.

Los síntomas suelen aparecer después de los 50 años, aunque pueden presentarse antes, y que la debilidad puede iniciar en brazos, piernas o en funciones como respirar o deglutir. Conforme avanza, más grupos musculares se ven afectados. También se indica que la ELA no altera los sentidos como la vista, el olfato, el gusto, el oído o el tacto, y que la mayoría de las personas conserva sus capacidades de pensamiento, aunque en algunos casos puede haber afectaciones en la memoria.

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Yolanda Andrade: así evoluciona su estado de salud y los tratamientos que sigue actualmente. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Yolanda Andrade de su estado de salud?

Yolanda Andrade compartió cómo se encuentra actualmente durante un encuentro con medios, donde explicó que ha tenido ajustes en su rutina dentro del foro, como el uso de lentes por la iluminación. Señaló que su estado de salud ha sido variable, con días en los que se siente mejor y otros en los que enfrenta mayores complicaciones.

La conductora detalló que uno de los cambios más notorios ha sido en su voz, situación que forma parte del proceso que atraviesa. También explicó que sigue distintos tratamientos de manera constante, los cuales forman parte de su día a día mientras continúa con sus actividades profesionales.

“Los lentes los cambió en el foro por la luz, pero me he sentido mucho mejor, hay días malos y hay días buenos. Tengo problemas con mi voz, es parte de la enfermedad, tengo muchos tratamientos todos los días, pero venir a trabajar me da emoción, me gusta mucho”, dijo la conductora

En sus palabras, destacó que mantenerse activa le resulta significativo, al compartir que decidió acudir a trabajar a Montse & Joe pese a las indicaciones médicas. Relató que incluso olvidó que debía regresar a casa, lo que derivó en una conversación con su doctor, quien reaccionó al saber que estaba en el foro. Sin embargo, precisó que solo pudo permanecer durante un programa, debido a las condiciones que enfrenta.

“Me vine a trabajar y se me olvidó que iba a ir a mi casa, y me dijo '¿Qué pasó?, ¿dónde estás? Te me fuiste’ y le dije ‘Doctor, estoy trabajando’ y me dijo ‘Canija, me da mucho gusto que te fuiste a trabajar’, pero nada más aguanté un programa”, puntualizó Andrade.

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Yolanda Andrade reaparece y confiesa cómo está su estado de salud. / Redes sociales

¿Quién es Yolandra Andrade?

Yolanda Andrade es una actriz y conductora mexicana nacida el 28 de diciembre de 1971 en Culiacán Rosales, Sinaloa. Inició su carrera artística a principios de la década de los noventa en la telenovela Yo no creo en los hombres (1991), participación que marcó el comienzo de una etapa activa en el melodrama televisivo. A partir de ahí, fue sumando proyectos que la llevaron a obtener roles protagónicos y antagónicos en distintas producciones, consolidándose como un rostro frecuente de la televisión mexicana durante esos años.

A lo largo de la década de los noventa, Andrade participó en diversas telenovelas como Las secretas intenciones, Buscando el paraíso, Retrato de familia, Sentimientos ajenos y Los hijos de nadie, esta última en 1997, que marcó su despedida de las telenovelas para enfocarse en otros formatos. Paralelamente, también incursionó en el cine con la película ¿Quién diablos es Juliette?, ampliando su experiencia en distintos espacios audiovisuales antes de dar un giro definitivo a su carrera.

A partir del año 2000, Yolanda Andrade se consolidó como conductora de televisión, formando una mancuerna reconocida con Montserrat Oliver en programas como Hijas de la Madre Tierra, MoJoe y más recientemente Montse & Joe. Además, fue parte de emisiones emblemáticas como Netas Divinas y participó en realities y proyectos especiales, incluyendo Big Brother VIP 2. Su trayectoria también incluye trabajos como productora, activismo social y programas de investigación, lo que la ha mantenido vigente en la televisión mexicana por más de tres décadas.

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