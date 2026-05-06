Gaby Ramírez enojada abandona transmisión EN VIVO de ‘Sale el sol’, tras dinámica con compañeros: VIDEO

La conductora Gaby Ramírez protagonizó un curioso momento en Sale el sol, luego de que abandonara el foro tras una molestia en una de las dinámicas del programas. Cientos de internautas reaccionaron a lo ocurrido, generando opiniones divididas.

Gaby Ramírez deja Sale el sol y da a conocer donde reaparecerá / Redes sociales

¿Por qué Gaby Ramírez abandonó el programa Sale el sol?

Todo ocurrió el 5 de mayo en medio del juego “Súbale, súbale”, una dinámica habitual dentro del programa, Gaby Ramírez manifestó su inconformidad con el desarrollo de la competencia.

En la transmisión del matutino, la conductora expresó que existía un supuesto favoritismo hacia sus contrincantes: “ Yo en este momento me retiro ”, dice en pleno programa.

Acto seguido, la también modelo se levantó y abandonó el foro, desatando las burlas de colegas como Mauricio Mancera y Joanna Vega-Biestro: "¡ Quiere llorar, quiere llorar !”, le decían a Ramírez.

La escena ocurrió completamente en vivo, lo que incrementó el impacto del momento.

Minuto 01:58:45.

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¿Qué dijo Gaby Ramírez sobre su molestia en Sale el sol?

Tras finalizar la dinámica y dar como equipo ganador al de Mauricio Mancera y Joanna Vega-Biestro, Gaby Ramírez regresó a la imagen para decir lo siguiente: “ Son tramposadas, ¿saben qué?, ya manden a corte, por favor ”, dijo Gaby.

Entre risas y complicidad, todos los presentes rieron, mostrando que el tono de reclamos de Gaby Ramírez en la dinámica, eran de broma.

Después de lo ocurrido, Gaby Ramírez no hizo ningún comentario en sus redes, ni nada por el estilo, por lo que fue parte del show creado dentro de Sale el sol, aunque muchos creyeron que se trataba de una molestia real.

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Gaby Ramirez molesta en Sale el sol / YT: Imagen Entretenimiento

¿Quién es Gaby Ramírez y en qué programas ha participado?

Karla Gabriela Ramírez Romano, conocida públicamente como Gaby Ramírez, es una presentadora de televisión, actriz y creadora de contenido

Tiene 47 años de edad.

Durante su infancia formó parte del programa infantil Las Muñequitas Elizabeth .

. Su salto a la popularidad llegó en 2006, cuando se convirtió en conductora del programa Acábatelo .

A lo largo de su carrera ha participado en diversas producciones como: Mitad y mitad , Venga la alegría: Fin de semana y Enamorándonos .

, y . En la actualidad, forma parte del equipo del matutino Sale el sol.

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