Ana María Alvarado revela si ya le pagaron tras demandar a Maxine Woodside: ¿La dejará en la calle?

Ana María Alvarado reiteró que ganó la demanda contra Maxine Woodside, a tres años de su salida del programa Todo para la mujer, sin embargo, el tema de la liquidación y el finiquito laboral aún es un tema de conversación, pues reveló si ya le pagó, ¿será que la periodista dejará en la calle a la conductora de Radio Fórmula? Te contamos todos los detalles.

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¡La historia continúa! Ana María Alvarado actualiza su demanda contra Maxine Woodside. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside?

La polémica entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside comenzó en 2022, tras la salida de Alvarado del programa Todo para la mujer, donde colaboró durante 32 años. De acuerdo con la periodista, su despido fue injustificado, sin liquidación y sin una notificación directa por parte de la conductora, lo que marcó el inicio de un proceso que se trasladó al ámbito legal.

Ante la falta de acuerdo entre ambas partes, Ana María Alvarado optó por interponer una demanda con el objetivo de que se reconociera la relación laboral y se cubrieran las prestaciones correspondientes. En respuesta, Maxine Woodside sostuvo que no existía tal vínculo laboral, al señalar que Alvarado participaba como “compañera de radio” y no como empleada formal, por lo que, según su postura, no había contrato que respaldara la reclamación.

El caso avanzó hasta mayo de 2025, cuando un juez emitió un fallo a favor de la periodista, ordenando el pago de una indemnización y su reinstalación en el programa. Tras la resolución, Alvarado dio a conocer el resultado del proceso, mientras que Woodside señaló que el caso aún no estaba concluido, manteniendo abierta la disputa legal entre ambas.

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¡¿Le pagaron o no?! Ana María Alvarado habla de su demanda contra Maxine Woodside. / Redes sociales

¿Qué dijo Ana María Alvarado del caso contra Maxine Woodside?

Ana María Alvarado durante una entrevista con Mich Rubalcava que a pesar de que un juez dictó a su favor la sentencia de la demanda contra Maxine Woodside, aún no recibe el pago correspondiente, incluso comparó su caso con el de Diego Luna, quién después de 14 años ganó el caso contra una marca de whisky que usó su imagen sin autorización.

“Estaba viendo que Diego Luna ganó una demanda contra un whisky después de 14 años. Yo llevo tres, pero se suponía que los juicios laborales eran rápidos. La verdad es que ya gané, la sentencia está dictada a mi favor y aunque esté el amparo, como ella no pagó una fianza, yo ya puedo ejecutar la sentencia junto con mis abogados, o sea, ya lo puedo cobrar, pero yo pensé que ganabas y ya te pagaban, pero no, es otro lío la burocracia”. Ana María Alvarado.

Ante esto, mencionó que es necesario ejecutar otro proceso para “ver de qué manera te pagan, no es así como que un juez dicte una sentencia y ya, sino que hay que hacer una serie de procedimientos y está bien y hay que hacerlos poco a poco”.

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¡No se queda callada! Ana María Alvarado habla de su demanda y el pago pendiente de Maxine Woodside. / IG: @anamaalvarado

¿Ana María Alvarado dejará en la calle a Maxine Woodside?

Ana María Alvarado señaló que tiene “paciencia, calma y por fortuna otros trabajos” para esperar el pago correspondiente que debe hacer Maxine Woodside, quién nunca se acercó a la periodista para arreglar la situación.

“Eso es lo más triste, porque ella que me conoce bien sabría que lo podríamos haber arreglado de otra manera, pero pues le calentaron la cabeza, le dijeron cosas que no eran. Desde que hablamos, ella ya estaba muy molesta conmigo y creo que inmerecidamente, pero bueno, pues mira, son cosas laborales, ¿no? A todo el mundo que es jefe le ha pasado eso, no te hace mejor o peor persona, simplemente hay que aceptar las responsabilidades”, dijo Alvarado.

Pese a que no dio detalles sobre los ingresos de Maxine Woodside ni tampoco si por pagarle la locutora de Radio Fórmula perdería su casa, como cuestionó Mich Rubalcava en su video, sí puntualizó con una pregunta: “Si ella dijo que iba a respetar lo que dijo el juez, ¿por qué no lo ha respetado y por qué no paga cuando ya perdió?”.

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