Conductora denuncia acoso sexual en MasterChef Celebrity: “Me mete la mano dentro de la camiseta”

MasterChef Celebrity ha sido, desde siempre, terreno fértil para la polémica. Sin embargo, esta vez no se trata de una nueva temporada, participantes controversiales, ni romances entre chefs, sino de una revelación que sacudió al reality años después. La conductora y actriz María José Martínez Turrini encendió las alarmas al denunciar un presunto episodio de acoso sexual ocurrido durante su participación en MasterChef Celebrity Colombia en 2018.

La también escritora rompió el silencio en un pódcast, donde relató cómo aquel momento no solo la marcó a nivel personal, sino que, asegura, cambió por completo su destino dentro del programa y dejó una huella que sigue presente fuera de cámaras.

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¿Qué denunció María José Martínez Turrini sobre el acoso sexual en MasterChef Celebrity Colombia?

La polémica vuelve a sacudir a MasterChef Celebrity Colombia, ahora por una denuncia que permaneció en silencio durante años. La conductora y actriz María José Martínez Turrini reveló que durante su participación en la primera temporada del formato Celebrity, transmitida en 2018 por RCN Televisión, vivió un episodio de acoso sexual que la dejó vulnerable emocional y profesionalmente.

Según su testimonio en el pódcast Vos Podés, el incidente ocurrió en horas de la madrugada, cuando alguien tocó la puerta de su habitación en el hotel donde se hospedaban los participantes. Al abrir por primera vez, no había nadie; sin embargo, minutos después, un trabajador del hotel le indicó que afuera se encontraba un hombre vinculado al reality.

“Me asomo y lo veo y digo: ‘¿Este man qué hace aquí?’”, recordó María José Martínez Turrini, al explicar que el sujeto se encontraba en aparente estado de embriaguez.

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¿Cómo ocurrió el supuesto abuso dentro del hotel donde grababan MasterChef Celebrity?

De acuerdo con la versión de María José Martínez Turrini, el hombre le mostró su celular y le aseguró que tenía acceso a información clave sobre la prueba del día siguiente, lo que de inmediato encendió sus alarmas.

“En ese momento supe que hasta ahí había llegado mi posibilidad de ganar el concurso. Tenía la posibilidad de llegar mucho más adelante. Llegué pese a todo”, expresó la conductora, dejando claro que desde ese instante sintió que algo no estaba bien.

La actriz relató que, al intentar cerrar la puerta, el hombre lo impidió, avanzando hacia ella mientras el empleado del hotel permanecía como testigo. Lo que ocurrió después quedó grabado en su memoria.

María José Martínez Turrini “Empieza a caminar hacia mí. Cuando me doy cuenta, estoy frente a la cama y le dije: ‘Por favor sálgase’. Antes de cerrar la puerta me mete la mano dentro de la camiseta y me da un beso esquineado”

María José explicó que el presunto agresor era un presentador relacionado con el programa, aunque decidió no revelar su identidad públicamente. No obstante, aseguró que dicha persona ya no forma parte del formato.

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Ganadores de MasterChef Celebrity México / Redes sociales

¿Por qué María José Martínez asegura que el acoso afectó su desempeño en el reality MasterChef Celebrity?

Más allá del impacto emocional, María José Martínez Turrini fue clara al señalar que lo ocurrido la colocó en desventaja dentro del concurso, pues sentía que no tendría oportunidad de avanzar.

“Yo sabía que no iba a poder ganar porque este señor no me iba a dejar”, confesó, asegurando que la situación trascendió su caso personal.

La conductora afirmó que informó lo sucedido a RCN Televisión y a producción del programa, aunque el proceso no fue sencillo. Según su relato, el acoso no fue un hecho aislado.

“No solo era conmigo, tocó tres puertas esa noche. Avisé a producción. Tengo cinco personas a las que él ha atacado fuertemente, se la pasa con niñas en discotecas” María José Martínez Turrini

A pesar de las resistencias iniciales, decidió continuar con el proceso de denuncia. Incluso, reveló que tiempo después, el mismo hombre la contactó para invitarla a colaborar en un pódcast, situación que le provocó incomodidad y sorpresa.

Sobre la salida del presunto agresor, María José comentó: “Entiendo que su salida fue por acoso, pero él se da el lujo de decir que renunció”.

¿Quién es María José Martínez Turrini y qué lugar ocupó en MasterChef Celebrity Colombia 2018?

María José Martínez Turrini es una reconocida actriz, locutora, periodista y escritora colombiana, nacida el 11 de mayo de 1980 en Bogotá. Su carrera comenzó en la década de los noventa y se consolidó con producciones televisivas como Pecados capitales, El pasado no perdona y Tu voz Estéreo, proyecto que la posicionó a nivel nacional.

Además de su trayectoria en televisión, ha trabajado como locutora radial y autora de libros de reflexión y ensayo como El príncipe azul se destiñe con la primera lavada, Gatos, hombres y otras especies domésticas y (R)evolución Pink (2025).

En MasterChef Celebrity Colombia 2018, María José Martínez fue la quinta eliminada, ocupando el puesto 14 de una temporada que inició con 18 participantes. Aunque no llegó a semifinales, su participación fue recordada por su afinidad genuina con la cocina, que posteriormente reforzó en proyectos personales.

En años recientes, la actriz ha reducido su presencia en la actuación para enfocarse en la escritura, emprendimientos creativos y espacios de reflexión sobre género, bienestar e identidad femenina, temas que hoy vuelven a estar en el centro de la conversación tras su valiente denuncia.