Muerte conductora de Venga la alegría: Así fueron los últimos minutos con vida de Sandra Díaz, según su esposo

La inesperada muerte de la chef y conductora de Venga la alegría, Sandra Díaz del Valle, ha generado miles de reacciones y especulaciones, pues apenas unas horas antes estaba siendo felicitada por su cumpleaños. Ahora, su esposo revela detalles sobre los últimos momentos con vida de Sandra. ¿Qué le pasó?

Sandra Díaz, colaboradora de Venga la alegría, murió repentinamente / Redes sociales

¿Cómo anunciaron la muerte de la chef y conductora Sandra Díaz del Valle?

TV Azteca Honduras, televisora en la que trabajaba Sandra Díaz del Valle, dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de la chef y conductora.

Con profundo pesar, desde TV Azteca Honduras lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Chef Sandra de Venga la Alegría, quien dejó una huella imborrable en nuestra familia al compartir con todos su amor. TV Azteca Honduras

Asimismo, solicitaron respeto y privacidad ante la situación para evitar rumores y especulaciones, especialmente porque horas antes habían celebrado su cumpleaños a través de las mismas redes sociales.

Aunque no se confirmaron las causas de su muerte, pronto comenzaron a salir a la luz detalles que han consternado e impresionado a sus seguidores y público en general.

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Cumpleaños de Sandra Díaz del Valle, previo a su muerte / IG: tvazteca_hn

¿Cómo fueron los últimos momentos con vida de Sandra Díaz del Valle, según su esposo?

De acuerdo con el relato de Juan Fernando Lobo a medios locales, su esposa Sandra Díaz del Valle comenzó a sentirse mal de manera inesperada durante el día de su cumpleaños. Ante la preocupación por su estado de salud, fue trasladada a un hospital privado para recibir atención médica.

Según explicó su esposo, al llegar al centro médico los especialistas le aplicaron una inyección en la parte posterior de la cabeza, cerca de la nuca. Poco después del procedimiento, la conductora manifestó una sensación inusual en su cuerpo:

Le estaban aplicando medicamentos, cuando le pusieron la inyección dijo que sintió electricidad y empezó a colapsar. (...) Los médicos dijeron que ella estaba dormida y empezaron a ponerle varios medicamentos. Esposo de Sandra Díaz del Valle

Según el mismo testimonio, Sandra tuvo que ser reanimada, y aunque el esposo pidió el traslado de Díaz del Valle a un área más especializada y llegar al Hospital Escuela, ella ya no tenía signos vitales.

Ahora, se espera el resultado de la autopsia para poder definir si hubo una mala praxis de la primer clínica que la atendió.

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¿Quién era Sandra Díaz del Valle y cuál fue su trayectoria?

Sandra Díaz del Valle era reconocida en Honduras gracias a su trayectoria como chef profesional y por su participación como conductora en el programa Venga la alegría.

De acuerdo con la información compartida en sus redes sociales, también impartía clases de cocina, actividad respaldada por los años de experiencia que acumuló dentro del ámbito gastronómico.

Además, había formado presencia en plataformas digitales mediante un canal de YouTube, donde publicaba recetas y consejos de cocina para que sus seguidores pudieran prepararlos desde casa.

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