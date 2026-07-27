¡Desgarrador! Filtran el último audio del hijo de Aylín Mujica con vida, hablando de su estado, ¿suplicó ayuda?

A pocos días de que Aylín Mujica rompiera el silencio sobre la muerte de su hijo, salió a la luz un nuevo elemento que ha conmovido a sus seguidores: el último audio de voz que Mauro Menéndez, conocido como Maahez, le mandó a su mamá antes de perder la vida. El mensaje, breve pero cargado de esperanza, se volvió tendencia luego de que un programa de espectáculos lo diera a conocer.

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Reportan la muerte del hijo mayor de Aylín Mujica / Redes sociales

¿Qué dice el último audio de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

El audio difundido por La mesa caliente, el mismo programa en el que Aylín Mujica concedió una entrevista a días de la muerte de su hijo, se escucha a Mauro Menéndez hablando de manera tranquila sobre su diagnóstico médico.

En el mensaje, el productor musical explica que ya había sido revisado por especialistas y que estaba siguiendo el tratamiento recetado. Incluso señaló que los síntomas más molestos habían desaparecido.

“Tengo los rayos x y sí, dicen que tengo… bueno, tenía neumonía. Pero ya me tomé los antibióticos, el jarabe y todo lo que me dieron, y ya no tengo tos” Mauro Menéndez

La parte del audio que más ha dolido a quienes siguen el caso es la frase final, en la que Mauro le dice a su mamá con total tranquilidad: “Ya no me siento mal. Ya me siento bien, ya me siento normal, ya no me duele nada. Ya estoy bien”. Nadie imaginaba que, poco después, su salud se desplomaría de forma tan repentina.

La difusión del material también motivó llamados para frenar las críticas hacia Aylín Mujica, pues diversas personas la han señalado por aparecer tan rápido en medios tras la muerte de su hijo. Lejos de pedir ayuda, el joven aseguró que estaba mejor.

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¿De qué murió Mauro Menéndez, el hijo de Aylín Mujica?

De acuerdo con lo que la propia Aylín Mujica relató, todo comenzó antes de un viaje que su hijo tenía programado a Barbados para presenciar un partido de beisbol. Días previos, durante una visita a sus abuelos en Miami, Mauro empezó a presentar síntomas de un fuerte catarro.

Aunque fue revisado en un hospital de Florida, decidió seguir con sus planes de viaje. Ya en la isla, su condición se agravó y terminó siendo hospitalizado, donde finalmente le diagnosticaron neumonía y comenzó un tratamiento médico.

La noche del 16 de julio, mientras jugaba fútbol en la playa, Mauro se sintió mal de manera súbita, presentó una alteración neurológica y colapsó frente a las personas que lo acompañaban, quienes pidieron ayuda de emergencia de inmediato.

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Murió Mauro Menéndez “Maheez”, hijo de Aylín Mujica

¿Qué complicaciones sufrió el hijo de Aylín Mujica antes de morir?

Mientras se esperaba la llegada de la ambulancia, el estado de salud de Mauro se deterioró de forma acelerada. Los minutos de espera resultaron determinantes para lo que vendría después en el hospital.

Entre las complicaciones que enfrentó antes de llegar a urgencias se encuentran varios episodios convulsivos y una falta de oxígeno cerebral provocada por la demora del traslado, factores que agravaron considerablemente su cuadro clínico.

Ya en el hospital, el personal médico tuvo que intubarlo de emergencia y realizó maniobras de reanimación en cinco ocasiones distintas debido a que su corazón se detuvo varias veces. A pesar de todo el esfuerzo médico, Mauro no logró recuperarse y falleció poco después.