Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, salvó la vida de su papá, Osamu Menéndez, antes de morir

El mundo del entretenimiento sigue de luto por la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez. El joven DJ falleció durante la noche del pasado 16 de julio, a los 31 años, durante un viaje a la isla de Barbados, en el Caribe.

En los últimos días, sus familiares y amigos lo han despedido con emotivos mensajes en redes sociales. Algunos hasta ponen sobre la mesa alguna anécdota que vivieron con él. Tal fue el caso de Yory Gómez, la nueva esposa de Osamu, quien contó cómo fue que el músico les salvó la vida a ella y a su papá. Te contamos lo que dijo.

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Mauro Menéndez y la vez que salvó a su papá de morir / Redes sociales

Así fue como Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, le salvó la vida a su papá, Osamu Menéndez

A través de redes sociales, la madrastra de Mauro Menéndez compartió una publicación en redes sociales para contar la vez en que el DJ evitó la muerte de ella y de Osamu Menéndez. Según narró, todo habría ocurrido en 2013.

Los tres regresaban de un concierto. Al pasar por un semáforo en verde, Mauro se dio cuenta de que otro coche a exceso de velocidad estaba a punto de impactarlos. El hijo de Aylín Mujica no dudó en hacer una maniobra arriesgada para evitar el choque.

“Esa noche terminamos Osi y yo un concierto cerca de Wynwood. Mau nos regresaba a casa de Adri. Él se detuvo en una luz roja y, al ponerse la verde, continuó. En segundos, vimos cómo un carro se llevaba su luz roja y venía directamente hacia nosotros. En segundos, Mauro dio un giro tan pero tan rápido que, gracias a eso, ese carro no nos impactó y nos mató”. Esposa de Osamu Menéndez

Afortunadamente, el asunto no pasó a mayores. Yory Gómez señaló que tanto ella como el padre del joven lo felicitaron por haber “salvado sus vidas”. Mauro simplemente les aclaró que solo hizo lo que debía para evitar un desenlace fatal.

“Esa noche, casi llorando, yo le decía: ‘Mau, eres nuestro héroe, ¿cómo lo hiciste? Tú nos salvaste la vida’. Él solo sonreía y me decía: ‘Yo, y yo solo hice lo que tenía que hacer, mis reflejos, no lo sé’. Para mí seguirás siendo mi héroe; para nosotros aún sigues aquí, solo que en un lugar más hermoso, un lugar lleno de luz y paz, así justamente como eras tú”, concluyó.

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Madrastra de Mauro Menéndez cuenta anécdota de su hijastro / Redes sociales

¿Cuál era la relación entre Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, y la nueva esposa de su papá?

Al contrario de lo que muchos pudieran pensar, Mauro Menéndez y su madrastra llevaban una excelente relación. De hecho, Yory Gómez, esposa de Osamu Menéndez, se dijo muy afectada por la muerte de su “hijo”. A través de redes sociales, ha compartido mensajes emotivos y recuerdos que vivieron juntos.

“¿Qué hago con tanto tanto tanto dolor? ¿Cómo le explico a (su hermano) que no volverás, que ya no habrá un abrazo tuyo de esos sinceros apretados, que no abrirás sus brazos para cargarlo? ¿Cómo le explico que su hermano mayor ya no está? Dios, ¿por qué nos hiciste esto? No lo merecemos”, manifestó Gómez.

Según se ha comentado, Mauro y Yory vivieron mucho tiempo juntos en Cuba. Él también era muy cercano a los hijos que su papá tuvo con ella.

La relación entre Mauro Menéndez y su madrastra, Yory Gómez / Redes sociales

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez?

En entrevista para TVNotas, el abuelo materno de Mauro Menéndez contó que su nieto presentó un catarro que se volvió neumonía. Señaló que el joven llevaba varios días mal. Pese a que la familia intentó convencerlo de que no viajara a Barbados, el joven no quiso hacer caso.

Por su parte, Aylín Mujica dio más detalles sobre el tema en conversación con la periodista Verónica Bustos. La actriz mencionó que su hijo estaba en la playa cuando empezó a convulsionar. En el hospital, lo tuvieron que revivir en varias ocasiones.

“Mauro estaba jugando soccer en el sunset, viendo el sunset con nosotros y unos amigos. Convulsionó tres veces; la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado… Lo revivieron aproximadamente cinco veces. A la sexta me llamaron y la doctora me dijo: ‘Tenemos que tomar una decisión’... Siete veces lo revivieron”, relató al borde de las lágrimas.

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