¡Ya nació! El Capi Pérez y su esposa le dan la bienvenida a su segundo hijo, FOTO

La familia de ‘El Capi’ Pérez e Itzel Barro está creciendo, pues le han dado la bienvenida al mundo a un nuevo integrante: su segundo hijo.

Como fue con su primer embarazo, el conductor anunció a través de sus redes sociales que su segundo bebé ya estaba en sus brazos. ¿Cómo lo reveló? Te contamos.

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Así anunciaron El Capi Pérez e Itzel Barro la llegada de su segundo hijo. / Foto: Redes sociales

¿Cómo anunció ‘El Capi’ Pérez el nacimiento de su segundo hijo?

En diciembre del 2025, el Capi Pérez y su esposa Itzel Barro dieron a conocer que esperan a su segundo hijo a través de video que publicaron en redes sociales, donde se observa a la pareja junto a su hijo mayor, de espaldas al mar, portando gorras que juegan un papel clave en el anuncio: la pareja con la leyenda “mom” y “dad”, mientras que el pequeño usa una con “big brother”.

La publicación, acompañada del siguiente mensaje: “Te esperamos con muchísimo amor. Atte: Tu papá, tu mamá y tu hermano mayor”, escribió Barro, conocida como HolaEnfermera.

La noche del jueves 23 de julio, El Capi Pérez despertó la curiosidad de sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram una foto en la que aparecía con bata de hospital y cubrebocas. Junto a la imagen escribió: “Hoy ha sido un día inolvidable”.

Minutos después, el conductor publicó otra historia y una publicación en la que anunció el nacimiento de su segundo hijo.

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Capi Pérez en el hospital recibiendo a su segundo hijo. / Instagram

¿Qué es el segundo bebe de ‘El Capi’? ¿Niño o niña?

Meses atrás, ‘El Capi’ Pérez había revelado que él y su esposa decidieron no conocer el sexo de su segundo bebé hasta el día de su nacimiento. En aquel momento, el conductor confesó que le hacía ilusión que esta vez fuera una niña.

Sin embargo, tras compartir la noticia con sus seguidores, la pareja también dio a conocer el nombre del recién nacido, confirmando así que se trata de un niño, quien desde ahora acompañará a su hermano mayor en esta nueva etapa familiar.

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¿Cómo inició la relación entre ‘El Capi’ Pérez e Itzel Barro?

La relación entre ‘El Capi’ e Itzel, tabién conocida como ‘Hola Enfermera', comenzó a través de la interacción en redes sociales, en lo que en ese momento era Twitter.

En entrevistas, Itzel contó que comentó un tuit del conductor, y él le respondió por mensaje privado. Mantuvieron contacto frecuente, hastq que por coincidencia se encontraron en un restaurante; intercambiaron números y tiempo después iniciaron su noviazgo.

Se casaron en abril de 2018 en Quintana Roo y unos años después, en 2024, nació su primer hijo. Ahora, en 2026, recibieron a su segundo bebé.

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