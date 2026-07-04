¿’El Capi’ Pérez prepotente? Exparticipante de ‘La granja VIP’ lo expone y dice: “Ni siquiera saluda”

Carlos ‘el Capi’ Pérez, quien hace unos meses estuvo en controversia por el presunto acoso a un integrante de ‘Santos Bravos’, vuelve a dar de qué hablar. Y es que una exparticipante de ‘La granja VIP’ expuso los “malos modos” que tendría con sus compañeros. Te contamos lo que dijo.

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La Bea expone al Capi Pérez / Redes sociales

¿Quién es Carlos ‘el Capi’ Pérez, colaborador de ‘Venga la alegría’?

Carlos Alberto Pérez Ibarra, más conocido como ‘el Capi’ Pérez, es un comediante y conductor originario de Aguascalientes. Tiene 39 años y está casado con Itzel Barro, una influencer que llegó a formar parte de ‘MasterChef Celebrity’, con quien tiene un hijo.

En 2011, debutó como presentador en TV Azteca Aguascalientes. Posteriormente, se mudó a Ciudad de México, donde estuvo en otros proyectos como ‘Deberías estar trabajando’, ‘LOL México’ y ‘El hormiguero MX’. También ha colaborado con Netflix al conducir ‘Pasteleros contra el tiempo’.

Actualmente es colaborador en ‘Venga la alegría’. También ha estado en ‘Los protagonistas’. De igual forma, tiene su propio programa llamado ‘La resolana’. Se casó con Itzel Barro en 2018. En 2024, le dieron la bienvenida a su primer hijo.

A finales del año pasado, anunciaron que están esperando su segundo retoño. Se ha convertido en uno de los presentadores más queridos de la televisión mexicana.

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¿Quién es el Capi Pérez? / Redes sociales

Señalan al ‘Capi’ Pérez de ser “prepotente”

Recientemente, hubo una dinámica en ‘Los protagonistas’, en la cual los colaboradores se sinceraron sobre lo que opinan de los demás. Todo estuvo a cargo de ‘Margarita Mackenzie’, personaje interpretado por ‘el Capi’ que se encarga de Recursos Humanos de TV Azteca.

Todos hablaron y hasta hicieron referencias al conflicto que hubo hace unos meses en ‘Venga la alegría’ por una dinámica similar. Cuando fue su turno, ‘la Bea’, quien quedó entre los finalistas de ‘La granja VIP’, dijo que tenía una queja sobre el presentador.

La comediante señaló que Pérez no suele convivir con sus compañeros de trabajo. Dijo que “ni siquiera los saluda ni se despide”, una señal de que ya se estaría “sintiendo más”.

“Porque creo que todos estamos de acuerdo en que se siente bien acá, bien ñero, que ni siquiera saluda ni siquiera se despide. Luego estamos así: '¿Qué onda con el Capi?’ y pues ya se fue. Se siente gacho”. El Capi Pérez

El resto de los presentes concordó con ella y sostuvo que el comediante era “payaso”. En respuesta, “Margarita Mackenzie” dijo que le haría el comentario a su “sobrino”.

“Yo le hago llegar su mensaje. También entiendo al ‘Capi’, no frieguen, carga con la mitad de la programación en la espalda. No va a andar haciendo amigos en todas las producciones de Azteca”, dijo.

Aunque no se dijo más del asunto, la mayoría interpretó todo como una simple broma. Y es que se sabe que ‘la Bea’ suele “molestar” al conductor, ya que son buenos amigos.

¿’El Capi’ Pérez acosó a un miembro de ‘Santos Bravos’?

En mayo, ‘el Capi Pérez’ fue señalado de presuntamente acosar a Alejandro Aramburú, integrante de la agrupación Santos Bravos, formada por HYBE, empresa ligada a BTS, durante los Spotify Podcast Awards 2026.

En el video del momento, se ve al conductor, aparentemente, olfateando a Alejandro. También se le observa haciendo gestos que muchos interpretaron como que estaba haciendo referencia al trasero del cantante.

Tras las críticas que recibió en aquel momento, el también comediante ofreció una disculpa pública:

“Este es un video específicamente para las fans de ‘Santos Bravo’… han manifestado su indignación por un chiste tonto que hice… donde les dije que Alejandro… olía rico y que tenía buen trasero. Ya sé, es un chiste tonto. Nunca le vi el trasero, la verdad. Es una broma, pero les ofrezco una disculpa si las ofendí”, resaltó.

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