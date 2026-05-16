¿Alejandro de ‘Santos Bravos’ sí se sintió acosado por ‘el Capi’? Admite que “le duele el corazón”

Una nueva polémica se cierne sobre Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como ‘el Capi’. Y es que está siendo acusado de presuntamente haber acosado a Alejandro, integrante de ‘Santos Bravos’, durante un evento. En medio del revuelo que ha causado esta situación, el cantante emite una emotiva y triste reflexión tras los hechos. Esto fue lo que dijo.

Alejandro de ‘Santos Bravos’ / Redes sociales

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¿Por qué se dice que ‘el Capi’ acosó a Alejandro de ‘Santos Bravos’?

Todo se suscitó durante los Spotify Podcast Awards 2026, celebrados hace algunos días. Los integrantes de ‘Santos Bravos’, banda creada por HYBE, empresa detrás de BTS, subieron al escenario a recibir el premio a ‘Mejor Pódcast Revelación’.

Las cosas fluían con normalidad hasta que ‘el Capi’ Pérez realizó algunos gestos y acciones que, para muchos, fueron considerados como acoso hacia Alejandro, uno de los miembros de la banda.

En el video viral del momento, se puede ver al comediante simular oler al artista en al menos dos ocasiones y movimientos que varios interpretaron como insinuaciones de doble sentido, ya que, aparentemente, hacía mucho énfasis en su trasero.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales. Si bien algunos usuarios no le tomaron mucha importancia al hecho y lo describieron simplemente como un “chiste”, otros siguieron firmes en que ‘el Capi’ estaba “acosando” al joven.

Los fans de ‘Santos Bravos’ emitieron un comunicado en el que dijeron estar muy molestos por lo ocurrido y le exigieron a HYBE que reforzara las medidas para “salvaguardar” la integridad de las celebridades.

“Los chicos merecen respeto en todo momento. Ningún artista debería ser expuesto a situaciones de acoso, invasión de espacio o conductas que vulneren su integridad”. Fans de ‘Santos Bravos’

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Alejandro de ‘Santos Bravos’ lanza mensaje tras supuesto acoso del ‘Capi’

Muchos esperaban la respuesta de Alejandro de ‘Santos Bravos’ ante el presunto acoso que habría recibido del ‘Capi’. Hace algunas horas, lanzó una emotiva, pero triste reflexión que dio mucho de qué hablar en redes sociales.

Desafortunadamente, no fue en relación con la polémica. El cantante compartió un mensaje sobre lo maravilloso, pero difícil de su carrera musical. Y es que señaló que, de no haber optado por seguir su sueño de ser cantante, se estaría graduando de la universidad en estos días.

Aunque se dijo feliz de finalmente estar cumpliendo sus metas en la música, admitió que parte de él desearía estar con sus compañeros de escuela. Pese a todo, afirmó no arrepentirse de su decisión, ya que está realizando aquello que lo hace feliz.

“Es difícil escribir esas palabras porque me duele el corazón. Me hacen acordar de todo lo que tuve que dejar para llegar a donde estoy. El día de hoy es que finalmente siento ese peso en el alma de mis decisiones y deseo con todas mis fuerzas dividirme en dos y estar presente ahí graduándome con mi cartón abrazado por todos mis compañeros”. Alejandro de ‘Santos Bravos’

Hasta el momento, Alejandro no ha dicho nada directamente acerca de la controversia con ‘el Capi’. Tanto él como el resto de la agrupación simplemente se han limitado a promocionar algunos proyectos laborales.

Alejandro de ‘Santos Bravos’ / Redes sociales

¿Qué dijo ‘el Capi’ sobre el presunto acoso a Alejandro de ‘Santos Bravos’?

Luego de que el video de su presunto acoso de hiciera viral en redes sociales, ‘el Capi’ aprovechó sus plataformas para compartir su sentir ante toda esta situación y ofrecer una especie de disculpa hacia Alejandro, así como a las fans de ‘Santos Bravos’.

Mencionó que, si bien era un “chiste tonto”, entendía que mucha gente pudiera sentirse ofendida, por lo que se disculpó de corazón.

“Este es un video específicamente para las fans de ‘Santos Bravo’… han manifestado su indignación por un chiste tonto que hice… donde les dije que Alejandro… olía rico y que tenía buen trasero. Ya sé, es un chiste tonto. Nunca le vi el trasero, la verdad. Es una broma, pero les ofrezco una disculpa si las ofendí. Ya sé, es un chiste tonto. Nunca le vi el trasero, la verdad. Es una broma, pero les ofrezco una disculpa si las ofendí”, expresó.

Si bien algunos internautas quedaron satisfechos con sus declaraciones, otros simplemente las vieron como un “intento de justificarse” y han pedido que se le “cancele” definitivamente.

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