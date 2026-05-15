Christian Nodal: La cláusula que tendría atado y lo limita a dar conciertos: ¡Ni “el Forajido” lo salvaría!

La familia de Christian Nodal, al parecer, sigue apagando su brillo tras su posible distanciamiento. Y es que el cantante sonorense parece que no ve llegar una buena racha, pues enfrenta una cláusula que le impide dar conciertos y música hasta el 2034.

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Tras registrar “El Forajido”, resurge información sobre un contrato que presuntamente condiciona las actividades de Christian Nodal. / Redes sociales

¿Christian Nodal está distanciado de sus papás?

Los rumores sobre un posible fractura en la relación familiar entre Christian Nodal y sus padres comenzaron a tomar fuerza después de que Jaime González y Cristy Nodal no aparecieran en la celebración de cumpleaños del cantante realizada en Zacatecas. El evento reunió a integrantes de la familia Aguilar y personas cercanas a Ángela Aguilar, por lo que la ausencia de los padres del intérprete llamó la atención entre seguidores y usuarios en redes sociales. A partir de ese momento, comenzaron a surgir versiones relacionadas con posibles cambios en la dinámica familiar tras la boda del cantante.

En el centro de las especulaciones, se señaló que presuntamente existirían diferencias relacionadas con el entorno personal y profesional que rodea actualmente al artista. Sin embargo, hasta ahora ni Jaime González, ni Cristy Nodal han emitido declaraciones públicas para confirmar una ruptura familiar.

A esto se sumó que los padres del intérprete habrían viajado a Argentina para asistir al cumpleaños de su nieta, hija de Cazzu y Christian Nodal, en medio de las polémicas que continúan rodeando la relación entre ambos artistas tras su separación.

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Sale a la luz cláusula que frenaría la libertad artística de Christian Nodal. / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal no puede hacer conciertos?

Luego de que Christian Nodal registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el nombre ‘el Forajido’, pues sus padres tienen registrado hasta 2034 la denominación de su nombre artístico, Javier Ceriani aseguró en su programa que el cantante presuntamente continuaría sujeto a un contrato que, según explicó, limitaría varias decisiones relacionadas con su carrera artística y empresarial, desde no poder hacer conciertos hasta problemas para futuras grabaciones giras.

Ceriani también habló sobre la relación empresarial entre Nodal y su padre, Jaime González, y señaló que existe una sociedad compartida en partes iguales. Sin embargo, afirmó que la inversión para impulsar la carrera del cantante habría sido realizada por su padre.

“La sociedad que tiene con su papá es 50 y 50, pero la inversión para construir al Nodal que hoy quiere Pepe usar fue con dinero de Jaime. Cuando recuperan dinero, Jaime invirtió, pero Nodal no invirtió. Nodal se lleva toda su inversión, toda la ganancia sin haber invertido. Se lleva limpio el 50%. Jaime se lleva lo que ganó menos lo que invirtió”, declaró el conductor argentino.

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Contrato de Nodal y la empresa de su padre. / Redes sociales

¿Qué dice la cláusula del contrato presuntamente de Nodal que le impide dar conciertos?

De acuerdo con Ceriani, la estructura del contrato impediría que el cantante pueda desarrollar proyectos musicales o comerciales fuera de la empresa relacionada con su familia, pese al registro reciente de ‘el Forajido'.

“La empresa Jaime Nodal no permitiría el nacimiento ni del ‘Forajido’, ni de N, ni de los jaripeos, mixto combo, nada de invento chino. Por eso lo que están hablando de que hay negocio, que va a haber, no pueden hacer nada legalmente porque no pueden por contrato”, comentó el periodista.

Christian Nodal presuntamente no podría realizar presentaciones, grabaciones, contratos o proyectos relacionados con su imagen sin autorización previa de la empresa con la que firmó el acuerdo. El documento también establece que cualquier actividad artística, incluso si utiliza otro nombre artístico o seudónimo, tendría que pasar por la aprobación de dicha compañía, la cual conservaría la exclusividad sobre sus presentaciones y negociaciones durante la vigencia del contrato. La cláusula completa dice:

“El artista no podrá por sí mismo efectuar ningún tipo de contratación, presentación artística, grabación musical, video o utilización de su imagen, sin que previamente sea analizada y consentida por escrito por la empresa. El artista se obliga a no realizar ninguna actividad relacionada a las contenidas en el presente contrato para sí mismo o para terceros, con o sin la mención de su nombre o nombres, denominaciones artísticas o seudónimo durante la vigencia del presente contrato, de sus prórrogas o renovaciones. Ambas partes convienen que todos los acuerdos y contratos que firme la empresa en nombre de El artista están consentidos expresamente por este último para todos los efectos legales correspondientes” Cláusula del contrato de Christian Nodal.

“El artista, desde la firma del presente contrato y durante la vigencia de este se obliga a trabajar única y exclusivamente por conducto de la empresa. Es decir, esta última será la encargada de realizar cualquier tipo de contratación para todo evento que considere pertinente. El artista otorga y garantiza a la empresa dentro del territorio la plena y absoluta exclusividad de sus presentaciones artísticas. En virtud de esta exclusividad y durante la vigencia del contrato, en caso de que el artista necesitare o quisiera participar en alguna presentación artística producida por personas distintas a la empresa, será necesaria la aprobación previa y por escrito ante notario público de esta última”, se lee.

Christian Nodal no ha respondido públicamente a las declaraciones realizadas por Javier Ceriani ni a la difusión de las supuestas cláusulas contractuales mostradas en el programa. Mientras tanto, el distanciamiento familiar y las polémicas siguen siendo tema de conversación.

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