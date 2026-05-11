¿Nodal pudo ver a su hija? El cantante se habría reencontrado con ella en EU durante la gira de Cazzu, reportan

Christian Nodal se habría reencontrado con su hija, fruto de su relación con su expareja Cazzu, en medio de las polémicas y pleitos legales que hay entre ambos por las visitas y la pensión para la menor de edad, ¿qué pasó? Te contamos todos los detalles.

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Nodal habría vuelto a ver a su hija tras diversas polémicas. / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal demandó a Cazzu?

Christian Nodal habló sobre el proceso legal que mantiene con la cantante argentina Cazzu y explicó que la intención principal de la demanda es proteger la privacidad de la hija que tienen en común. El intérprete señaló que su equipo legal trabaja en un mecanismo que permita regular la exposición pública de la menor, especialmente en redes sociales, con el objetivo de resguardar su bienestar y su intimidad.

De acuerdo con las declaraciones de Nodal, el proceso fue admitido en México y posteriormente se mandó una notificación a Julieta Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, quien actualmente reside en Argentina junto a la niña. “Voy cediendo para que esté lo menos expuesta en redes”, expresó el cantante al explicar que busca construir un acuerdo justo y regulado entre ambas partes. Además, aseguró que su intención es que su hija pueda decidir más adelante si desea o no tener presencia pública.

La defensa de Nodal detalló que el proceso también busca asegurar que la menor pueda mantener convivencias sanas, estables y continuas con su padre, además de preservar una relación cercana y significativa entre ambos.

Sobre el caso, José Luis Álvarez Pulido aclaró en entrevista con Despierta América que la notificación enviada no representa una sentencia ni una resolución definitiva. “Esta primera notificación no es una sentencia, no es ningún tipo de condena ni mucho menos. Es simplemente el informarle a una persona, el decirle: ‘Oye, en tal lugar, en tal juzgado, te están llamando a un juicio’”, explicó.

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Tras mostrar el cuarto de su hija, reportan encuentro entre Nodal y la menor de edad en EU. / Redes sociales

¿Cazzu fue notificada de la demanda de Christian Nodal?

El pasado 8 de mayo, la periodista Mandy Fridmann aseguró en el programa ¡Tal cual! Sin filtro que existía la posibilidad de que la cantante de temas como “Mucha Data”, “Balada malvada” y “Turra” recibiera ese mismo día la notificación relacionada con la demanda interpuesta por Christian Nodal. Durante la emisión, explicó que el documento no había podido ser entregado previamente debido a que no contaban con una dirección precisa de la cantante.

Según comentó Fridmann, la entrega podría concretarse a través del consulado americano, ya que la cantante de “La cueva” y “Glock” se encontraba en Estados Unidos como parte de su gira Latinaje. “Es posible que hoy nuestra amada y querida Cazzu reciba en sus manos la demanda de Nodal”, mencionó la periodista, quien también señaló que el documento podría ser recibido por alguna persona cercana a la artista en caso de que ella no estuviera presente al momento de la notificación.

Actualmente Cazzu realiza presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos con el tour Latinaje, una serie de conciertos que ha registrado sold out en varios recintos.

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Christian Nodal publicó imágenes de la habitación de su hija y horas después surgieron nuevas versiones de un posible reencuentro. / IG: @cazzu / @nodal

¿Christian Nodal se reencontró con su hija?

La periodista Mandy Fridmann también compartió en sus historias de Instagram una respuesta que volvió a encender las especulaciones sobre un posible reencuentro entre Christian Nodal y su hija. En la imagen aparece una caja de preguntas con el mensaje “¿La niña ya está con Nodal?”, mientras que debajo puede leerse la respuesta “Sip”.

La publicación surgió mientras Cazzu permanece en Texas debido a las fechas de su gira Latinaje y la coincidencia llamó la atención debido a que Texas también es el estado donde viven Nodal y Ángela Aguilar. A partir de ello, usuarios en redes sociales comenzaron a relacionar la publicación de Mandy Friedmann con la posibilidad de que el cantante hubiera podido convivir nuevamente con su hija, en medio del proceso legal que se mantiene alrededor de acuerdos relacionados con la menor.

Horas antes, Christian Nodal había mostrado el cuarto preparado para su hija dentro de su casa. El espacio destaca por tonos rosados, un mural con montañas y cactus inspirado en un paisaje desértico, además de una cama con el nombre de la niña, una cuna con un cobertor rosa de la Virgen de Guadalupe, lámparas en forma de nube y un clóset con ropa y distintos accesorios infantiles. Las imágenes provocaron conversación en redes debido a que fueron publicadas justo cuando Cazzu se encuentra temporalmente en Texas por sus conciertos. Sin embargo, el reencuentro entre padre e hija aún no es confirmado de forma oficial, por lo que se mantiene como un simple rumor.

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