¿Pelusea a Ángela Aguilar? AB Quintanilla explica por qué prefirió cantar con Cazzu: “Es algo muy difícil”

Como se sabe, Cazzu está de gira en Estados Unidos con su tour ‘Latinaje’. Durante el concierto que dio el pasado fin de semana en San Antonio, Texas, la llamada ‘Nena trampa’ sorprendió a todos al interpretar ‘Si una vez’, canción de Selena Quintanilla, junto a AB Quintanilla.

Esto llamó mucho la atención ya que, en el pasado, Ángela Aguilar realizó covers de varias canciones de Selena. Incluso le mandó una carta a AB, hermano de la fallecida artista, para que cantara a su lado, sin éxito.

Para muchos, esto fue una señal de que el productor musical no solo apoya a la argentina como artista, sino que también se solidariza con ella en todo el escándalo con Christian Nodal. A raíz de todas las especulaciones, AB compartió un video aclarando por qué decidió colaborar con Cazzu. Esto fue todo lo que dijo.

AB Quintanilla y Cazzu / Redes sociales

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¿Cuál fue la reacción de AB Quintanilla ante el disco que Ángela Aguilar hizo en tributo a Selena Quintanilla?

Hace algunos años, Ángela Aguilar sacó un disco con varias canciones de Selena Quintanilla. Lo polémico de esto fueron los comentarios que la joven dio en aquel entonces. Uno de los más controversiales fue cuando declaró que “Selena era una señora más grande”. También está la vez en la que dijo que la ‘Reina del Tex-Mex’ no podría imitarla.

“Imagínate que Selena intente ser yo, bueno, no había nacido cuando ella estaba cantando; además, ella era ya una señora más grande”, indicó.

Los fans vieron esto como una falta de respeto a la fallecida celebridad y la han criticado hasta el día de hoy. En aquel entonces, dijo que le había mandado una carta a la familia Quintanilla para hablar del “tributo” que hizo y, aparentemente, para que AB cantara con ella.

“Esto es un tributo. Yo les escribí una carta, así, de puño y letra”, manifestó. Hasta donde se sabe, ni AB ni el resto de la familia Quintanilla respondieron al escrito. No obstante, existieron rumores de que, presuntamente, el productor no estuvo de acuerdo con el “tributo” de Ángela.

Según las especulaciones, AB presuntamente se habría molestado por los comentarios que Ángela hizo sobre su hermana y nunca le interesó hacer una colaboración.

Ángela Aguilar / IG: @pepeaguilar_oficial

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¿Qué dijo AB Quintanilla sobre su colaboración con Cazzu?

Durante su concierto en San Antonio, Texas, el pasado fin de semana, Cazzu interpretó ‘Si una vez’ junto a AB Quintanilla, autor de la canción y hermano de Selena Quintanilla. En el show, AB también la coronó y cantaron a dúo ‘Con otra’, el tema de la argentina que, para muchos, es una indirecta para Ángela Aguilar.

“Julieta, quiero decirte algo de mi corazón: nunca dejes que nadie te haga creer que no puedes. Nunca dejes que las críticas, los obstáculos o las dudas de otras personas apaguen lo que llevas adentro. Las grandes historias no empiezan en estadios llenos, nunca... empiezan desde abajo, con sacrificios, con noches difíciles, con lágrimas, con trabajo y con personas que llegan a rendirse”, dijo el productor frente al público.

Unas horas después del espectáculo, AB compartió un video en Instagram para explicar por qué se subió al escenario con Cazzu. Sin mencionar el nombre de Ángela, el artista dijo admirar mucho a la reggaetonera por su talento y “autenticidad”.

“Hay muchas razones, pero… es muy dificultoso en esta industria para una mujer, es 10 veces más difícil para una mujer conquistar y ser número uno. Vine a apoyarla. Segundo, yo soy una persona transparente y real; Cazzu está en la misma frecuencia que yo. Ella es súper real, lo que ves es lo que es; inteligente, fue productora de su propio show. Yo apoyo a todos los cantantes, pero viniendo de un trabajo que fue muy difícil con Selena, yo entiendo lo que está pasando Julieta (Cazzu). Ella vendió todos sus shows en Estados Unidos y eso es algo muy difícil”. AB Quintanilla

Hubo reacciones diversas en redes sociales. Si bien muchos están contentos de que AB le diera “la bendición” a Cazzu, otros consideran que el productor no debería “involucrarse en chismes” y apoyar también a Ángela Aguilar.

¿Quién es AB Quintanilla?

Abraham Isaac Quintanilla III, mejor conocido como AB Quintanilla

Actualmente tiene 62 años.

Ganó notoriedad por haber pertenecido al grupo ‘Selena y Los Dinos’.

Compuso varias canciones icónicas de Selena Quintanilla.

Tras la muerte de su hermana, trabajó en varios proyectos independientes, siendo líder de las agrupaciones ‘Kumbia Kings’ y ‘Kumbia All Stars’.

Actualmente, continúa su carrera musical en solitario.

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