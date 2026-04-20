Pepe Aguilar rompe el silencio sobre Ángela y Nodal tras posponer su boda y ‘separación': ¿Hay divorcio? VIDEO

Pepe Aguilar fue cuestionado por los rumores de la presunta separación de su hija Ángela Aguilar y Christian Nodal, pero al parecer no le gustó mucho la pregunta, ¿qué dijo el padre de la cantante? Te contamos los detalles.

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Pepe Aguilar rompe el silencio sobre los rumores de separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. / Instagram

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se separaron?

La separación de Ángela Aguilar y Christina Nodal presuntamente estaría vinculada con el lanzamiento del video “Un vals”, el reciente sencillo del cantante sonorense, pero lo que pintaba para ser una muestra de amor, terminó en enojo y discusión, según dio a conocer el periodista Jorge Carbajal en el programa “En shock”.

Además, la situación empeoró cuando Nodal se deslindó del video y señaló que solamente era dueño de su voz, pero no de su música, y prueba de ello era el video de “Un vals”, pues la modelo Dagna Mata tiene un parecido físico con Cazzu, pero el corte de Ángela Aguilar.

“Como yo se los dije, Ángela estaba muy enojada, y con justa razón. Quedó muy mal como esposa, quedó como la burla de todo el mundo, y lo vimos en redes sociales: la burla de todo el mundo. Fue tan fuerte todo, que el día de hoy, hermanitas, el día de hoy, Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados. Están separados. Ángela no quiere saber nada. Y sinceramente les voy a decir: Nodal está muy contento de que Ángela no quiera saber nada”, mencionó Jorge Carbajal.

No obstante, hasta el momento no hay información oficial confirmada sobre la separación de Ángela Aguilar y Nodal, pues ninguno de los dos ha dado declaraciones.

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Rumores sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal: Pepe Aguilar responde con molestia a pregunta sobre su relación. / Redes sociales

¿Qué dijo Pepe Aguilar de la presunta separación de Ángela Aguilar y Nodal?

Pepe Aguilar se presentó en el evento ecuestre Longines Global Champions Tour, que se realizó el fin de semana en el Campo Marte, donde estuvo acompañado por su esposa Aneliz Álvarez y su hijo Leonardo Aguilar, quién entonó el Himno Nacional.

Mientras que el cantante interpretó el tema “México, lindo y querido” y algunos de los famosos que asistieron fueron Anahí, Aislinn Derbez y Diego Klein, pero lo que más llamó la atención fue la presencia de Pepe Aguilar, que posteriormente fue cuestionado sobre la presunta separación de su hija Ángela Aguilar y el sonorense Christian Nodal.

Ante esta pregunta, el integrante de la dinastía Aguilar explotó contra el reportero de Ventaneando: “Mira, yo no soy el vocero de Ángela, pregúntale a Ángela...” y ante la insistencia reiteró: “Otra, te acabo de contestar”.

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Pepe Aguilar habla sobre los rumores de separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal y fija su postura. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo el amigo de Ángela Aguilar de su supuesta separación con Nodal?

El conductor Jomari Goyso, amigo de Ángela Aguilar, dijo en Despierta América que la pareja no está separada, incluso mencionó que habló con ellos recientemente y hasta bromeó con cambiarse a su casa y cambiarse el nombre con los apellidos de Aguilar y Nodal

“El fin de semana hablé con ellos, están en su casa felices. Hay una era en la que es importante desconectarse porque todo el mundo tiene derecho de decir lo que quiera de la vida que quiera”, dijo Goyso.

Además, Jomari Goyso agregó que Nodal y Ángela Aguilar “se apoyan en una trayectoria de sus vidas, yo el viernes hablé con ellos y el sábado hice facetime y están en su casa felices”.

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