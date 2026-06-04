¿Emiliano Aguilar se venga de Pepe Aguilar? El emotivo tributo a su abuelo tras ser ¿rechazado por su papá?

Mientras Pepe Aguilar aclaraba rumores de haber bateado a Majo Aguilar, su primogénito, Emiliano Aguilar, sorprendía en redes con el lanzamiento de “Un puño de tierra”, una canción que parece estar muy alejada de sus trabajos anteriores.

Desde hace unos días, el intérprete de “Soy el vato” no deja de sorprender con sus declaraciones relacionadas con la dinastía; sin embargo, lo que parece haber dejado impactado al público es su reciente lanzamiento musical, el cual busca ser un tributo a don Antonio Aguilar.

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Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar de nuevo en la polémica. / Redes sociales

¿De qué trata el tributo de Emiliano Aguilar a su abuelo?

Días después de que Emiliano Aguilar reveló cómo cambió su relación con Pepe Aguilar tras la llegada de Aneliz Álvarez, presentó “Un puño de tierra” como parte de un homenaje a Antonio Aguilar: “Y que se escuche hasta el cielo, lo escucha mi abuelo”, se escucha a mitad de la canción.

Emiliano Aguilar lanza homenaje a su abuelo. / Redes sociales

Durante la promoción de su nuevo trabajo, el cantante acudió al programa “El gordo y la flaca”, donde compartió que su reciente lanzamiento formará parte de un disco tributo a don Antonio Aguilar porque el público así se lo pidió, aunque aseguró: “Yo no canto ni nada de eso”.

Sin embargo, expresó su agradecimiento por pertenecer a la dinastía Aguilar y tener la oportunidad de hacer un homenaje a quien es su inspiración: “Estoy muy agradecido de tener un legado como el de mi abuelo. Estoy muy bendecido. Es una bendición y también una maldición en algunas cosas”, expresó.

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¿Pepe Aguilar rechazó a José Emiliano Aguilar en el tributo que hizo para Antonio Aguilar?

Cabe señalar que Emiliano Aguilar no es el único que hizo un tributo al “Charro de México"; Pepe Aguilar también se encuentra en la promoción del disco que busca homenajear a su papá a través de voces jóvenes.

Pese a que en el álbum participan Leonardo y Ángela Aguilar, no está presente Emiliano Aguilar, primogénito del cantante de “Por mujeres como tú”. Pese a que la decisión de no incluirlo puede estar relacionada con la distancia que mantiene, su sobrina Majo Aguilar tampoco participa en el proyecto.

Ante las críticas que se pueden generar por la ausencia de algunos integrantes de la dinastía, Pepe Aguilar aseguró que habrá más discos de ese tipo en los que podrán participar: “Están muchos artistas, vamos a hacer mucho trabajo, seguramente habrá más”.

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Pepe Aguilar dejó fuera a algunos integrantes de la dinastía en el homenaje a su papá. / Redes sociales

¿Desde cuándo están distanciados Emiliano y Pepe Aguilar?

Durante su visita en el programa “El gordo y la flaca”, Emiliano Aguilar compartió que está alejado de su papá desde hace cuatro años, pero no descarta una reconciliación.

Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar están distanciados desde hace 4 años. / Redes sociales

“Todo hombre quiere a su padre. Yo quiero mucho a mi papá. Yo sí quisiera hablar con él otra vez. Y sí lo voy a hacer. Pero ahorita no es el tiempo”. Emiliano Aguilar

Cabe señalar que, pese a la distancia, el cantante se sigue pronunciando ante las polémicas de su papá, pero considera que su reencuentro sucederá hasta que haya demostrado que puede salir adelante por sí mismo.

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