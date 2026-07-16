Gala Montes respalda pelea de Emiliano Aguilar y ¿vuelve a lanzar amenaza vs Pablo Chagra?: “Le partió su ma...”

El cantante Emiliano Aguilar protagonizó una pelea a golpes durante el evento ‘Bélico Fest’ en Los Ángeles, California. Después de que se le relacionara sentimentalmente con él, Gala Montes fue cuestionada sobre su opinión de la pelea del cantante y la actriz no dudó en mostrarle su apoyo y aprovechó para lanzar un contundente mensaje a Pablo Chagra. ¿Qué dijo? Te contamos.

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Gala Montes / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea a golpes de Emiliano Aguilar?

Durante el evento realizado el 12 de julio, que contó con la presencia de artistas como Gerardo Ortiz y Santa Fe Klan, entre otros, se difundió un video de una riña cerca del área de camerinos, en la que estaba involucrado el hijo de Pepe Aguilar junto a otras personas que intentaban separarlos.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

El cantante habló al respecto en sus redes sociales y declaró que ya había recibido amenazas por parte de esa persona, por lo que finalmente se habían encontrado.

Posteriormente, un hombre identificado como Josué Dorantes, quien era el otro involucrado en la pelea, explicó que Emiliano Aguilar le debe dinero desde hace tiempo y que ese habría sido el origen del problema.

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Emiliano Aguilar protagonizó una fuerte pelea a golpes en pleno Bélico Fest de California!



El hijo mayor de Pepe Aguilar en el ojo del huracán tras violento altercado físico en instalaciones del BMO Stadium en Los Ángeles, California.



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¿Qué dijo Gala Montes sobre la pelea de Emiliano Aguilar?

En un encuentro con Edén Dorantes, mientras la actriz regresaba de Los Ángeles, donde aseguró haber tenido reuniones de trabajo, el periodista le preguntó acerca de su vínculo con Emiliano Aguilar, a lo que Gala respondió haciendo referencia a la pelea.

Gala mencionó que estaba “en shock”, pero respaldó las acciones del cantante al señalar que eso es lo que se debe hacer con las personas “hociconas”.

“Estoy en shock con lo que pasó ahora mismo. ¿Cómo lo vi? Pues muy bien, le partió su ma..., ¿no? Qué bueno.” Gala Montes

De inmediato, recordó su conflicto con el influencer Pablo Chagra y afirmó que a él también habría que golpearlo y dio su versión del pleito.

“Así hay que partirle la ma... a la gente que anda de hocicona, como Pablo Chagra. Papi, dímelo aquí enfrente, ¿por qué me tiras mie... por redes?” Gala Montes

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¿Por qué Gala Montes está en pleito con Pablo Chagra?

Gala Montes y Pablo Chagra protagonizaron una discusión en redes sociales a raíz del distanciamiento que existe entre la actriz, su hermana Beba Montes y su sobrina.

El conflicto surgió porque, presuntamente, Beba Montes pidió a Pablo Chagra que la defendiera públicamente y hablara mal de Gala. Como respuesta, la actriz le dedicó una serie de tweets en tono de confrontación, uno de los cuales fue interpretado como una amenaza.

Pablo Chagra dio su versión durante una emisión de radio de La Mejor y reconoció su amistad con la hermana de Gala. Sin embargo, aseguró que está tranquilo porque, según él, la actriz tiene problemas con todos y la responsabiliza de cualquier cosa que pudiera sucederle.

Al momento, Pablo Chagra no ha respondido a las recientes declaraciones de Gala Montes. Sin embargo, en redes sociales esperan que muy pronto el creador de contenido reacciones. ¿Será?

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