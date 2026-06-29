Gala Montes ¿confirman romance con Emiliano Aguilar? Publica misteriosas FOTOS juntos ¿románticas?

Después de que se dio a conocer que Gala Montes habría corrido a Incho de su casa tras conocer a Emiliano Aguilar, las especulaciones sobre un posible romance entre la exhabitante de La casa de los famosos México y el hijo de Pepe Aguilar no se han hecho esperar, más tras las inesperadas fotos juntos. ¿Ya las viste?

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Gala Montes aviva los rumores de romance con Emiliano Aguilar. / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de un romance entre Gala Montes y Emiliano Aguilar?

Hace unos días, Gala Montes y Emiliano Aguilar fueron captados juntos en la playa, lo que generó rumores de una posible colaboración o romance. Todo comenzó cuando la actriz de “Corazón de oro” publicó una foto junto al cantante que rápidamente adquirió visibilidad.

Ante la interrogativa sobre lo que estaba pasando, la intérprete de “Traka” se sinceró en una entrevista con Edén Dorantes, donde se limitó a decir que están preparando algo juntos que aún no puede salir a la luz: “Estamos preparando algo, no podemos decir nada porque nos regañan”.

Por otra parte, aseguró haber conectado con el hijo de Pepe Aguilar, pese a que es una persona que han “satanizado”. Aunque todo parecía ser parte de una colaboración, la cuenta de espectáculos ‘Chamonic’ reveló que Montes ya habría terminado con su expareja tras conocer a Emiliano Aguilar.

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¿Emiliano Aguilar y Gala Montes son pareja? / Redes sociales

¿Qué pasó con la relación de Gala Montes e Incho tras rumores de romance con Emiliano Aguilar?

De acuerdo con ‘Chamonic’, Gala Montes, quien recientemente lanzó un mensaje sobre su mamá, Crista Montes, habría puesto fin a su relación con Incho. “Gala corrió a su novio de la casa que compartían juntos; ahora Emiliano se queda a veces con ella”, detalló la cuenta.

La supuesta relación entre la cantante y el integrante de la dinastía Aguilar habría surgido luego de que coincidieron en la grabación de un reality show en Colombia, a partir de ese momento comenzaron a coquetearse y platicar.

Hasta ahora, ninguno de los intérpretes ha dado declaraciones al respecto, pero la cuenta de ‘Chamonic’ publicó nuevas ‘pistas’ de los cantantes que comprobarían su cercanía. A través de sus redes, ambos compartieron un video diferente que, aparentemente, fue grabado en el mismo lugar: “Las personas que estuvieron en el círculo de ellos me lo confirman”, aseguró.

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Pruebas del supuesto romance de Gala Montes y Emiliano Aguilar. / Redes sociales

¿Cuáles son las misteriosas fotos que Gala Montes compartió con Emiliano Aguilar?

Luego de que Emiliano Aguilar y Gala Montes reaparecieron juntos, la protagonista de “Diseñando tu amor” sorprendió con una serie de fotos junto al intérprete de “Soy el vato”. La publicación no confirmó una relación, pero fue acompañada por el texto: “Miss u”.

De inmediato, las reacciones entre sus seguidores no se hicieron esperar y colocaron comentarios como: “Pareja más funable, cómo me encanta”, “Lo guapa que estás”, “Me gusta esta pareja” y “Acá hay amor”.

Por ahora, Emiliano Aguilar no se ha hecho presente en la reciente publicación, pero en la primera foto que dio a conocer Gala Montes, quien mide 1.73 metros, de ellos colocó: “Aquí andamos, perros, pese a quien le pese”.

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