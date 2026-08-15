¿Adrián Marcelo el mejor pagado de ‘LCDLFMX’? Gala Montes destapa cuál habría sido su sueldo en el show

El conflicto entre Adrián Marcelo y Gala Montes resurge luego de que ella compartiera una serie de imágenes junto a Eleazar Gómez. La actriz ha sido tachada de “incongruente” por haber señalado al influencer como un “violentador de mujeres” y convivir con el actor, a quien varias de sus exparejas han descrito como “agresivo”.

En medio de todo esto, un usuario le comentó que el regiomontano, presuntamente, ganó más que ella cuando trabajaron juntos en ‘La casa de los famosos México 2024’. Ante esto, la también cantante responde y revela el supuesto sueldo que él tuvo por estar en el proyecto.

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Adrián Marcelo estuvo en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ / Redes sociales

¿Por qué Adrián Marcelo y Gala Montes se pelearon en ‘La casa de los famosos México 2024’?

En 2024, Adrián Marcelo y Gala Montes coincidieron en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. Ambos estuvieron en cuartos distintos; ella estaba en la habitación ‘Mar’ y él en ‘Tierra’.

Durante las primeras semanas, protagonizaron diversas discusiones, principalmente por el trato que ‘Tierra’ le daba a su compañera Briggitte Bozzo. Si bien hubo una especie de reconciliación, con el tiempo las discusiones continuaron.

Las cosas llegaron a su punto máximo cerca de la gran final. Durante una gala, protagonizaron una fuerte discusión. La actriz terminó encerrada en el baño con una crisis de pánico. En tanto que el influencer decidió abandonar el reality.

A partir de ese entonces, ambos han estado enfrascados en una guerra de declaraciones. Marcelo dice que Montes es una “falsa feminista” y hasta se ha burlado de los problemas con su mamá. Por otra parte, Gala ha insistido en que es “violento”.

En el Mundial 2026, ambos prometieron que, si ganaba México, se reconciliarían. Al final no pasó y la joven aclaró que, sin importar el resultado, jamás hubiera arreglado las cosas con él.

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Adrián Marcelo y Gala Montes se pelearon en ‘La casa de los famosos México 2024' / Redes sociales

El sueldo de Adrián Marcelo en ‘La casa de los famosos México 2024’

Ha existido mucha especulación sobre el verdadero sueldo de Adrián Marcelo en ‘La casa de los famosos México’. Algunos aseguraban que era el mejor pagado, con una ganancia que llegaba al medio millón de pesos.

Según Gala Montes, esto sería una completa mentira. En redes sociales, sostuvo que Marcelo no ganó más que ella en este proyecto y reveló la presunta verdadera cantidad que el influencer obtuvo.

“Jaja, Adrián, con suerte ganó 200k; si no, que enseñe contrato. Yo fui de las mejores pagadas ¡Siempre soy la perra mejor pagada!”. Gala Montes

No habló mal del asunto. Si bien esta información no ha podido ser confirmada, ya dio de qué hablar en redes sociales. No obstante, la mayoría asegura que es mentira. Y es que recordaron que, en el pasado, se ha dicho que Gala y Karime, presuntamente, eran de las menos pagadas.

Jaja Adrián con suerte ganó 200k sino q enseñe contrato 😂yo fui de las mejores pagadas ¡ siempre soy la perra mejor pagada! https://t.co/7Rpm6Lgioz — lahijadenadie (@GalaMontes2) August 12, 2026

¿Adrián Marcelo regresa a ‘La casa de los famosos México’?

Hace algunas semanas, la propia Rosa María Noguerón admitió que le gustaría tener a Adrián Marcelo de regreso en ‘La casa de los famosos México’ como panelista. La productora considera que, pese a las controversias, el influencer era un buen elemento.

“Yo sé que Adrián Marcelo tiene mucho trabajo, pero Adrián Marcelo, si me estás escuchando, ojalá que aceptaras nuestra invitación para formar parte de los panelistas en ‘La casa de los famosos’. Yo siempre he hablado desde mi trinchera. Para mí, tanto Adrián Marcelo como su mánager, David, son personas maravillosas, ambos son finísimas personas y yo siempre voy a hablar bien de ellos porque lo único que recibí de ellos fueron cosas buenas, son unos caballeros”, puntualizó.

En respuesta, Marcelo dijo que estaría “dispuesto a rescatar” el reality, siempre y cuando no busquen integrarlo como participante.

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