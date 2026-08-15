Doña Alegría responde a la propuesta de Gala Montes de subir al ring; ¿la rechazó?: “Soy una diva”, asegura

Tras la polémica que Gala Montes enfrentó por compartir fotografías con Eleazar Gómez, la exhabitante de La casa de los famosos México regresó a la controversia al asegurar que su mamá debería pelear contra doña Alegría. ¿Ya hay respuesta? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: Alfredo Adame ¿se contradice sobre millonario pago que recibió en Ring Royale?: “300 mil varos y eso fue mucho”

Gala Montes quiere subir al ring a su mamá. / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes cree que su mamá debería pelear con doña Alegría?

Pese a que se llegó a especular que Ring Royale se podría cancelar, Poncho de Nigris ha dicho en más de una ocasión que la segunda edición ya está en marcha. Además de las propuestas que ha recibido de sus seguidores sobre personalidades que deberían subir al ring, Gala Montes sorprendió con dos posibles contrincantes.

A través de un live, la intérprete de ‘Tacara’ le propuso al excolaborador de ‘Solo para mujeres’ subir al ring a su mamá, Crista Montes, contra doña Alegría; un enfrentamiento que emocionó a los internautas debido a que ambas han protagonizado varias polémicas en los últimos años.

“Mi mamá le va a ganar a tu mamá. Yo le voy a mi jefa. Neta, mi mamá tiene la mano pesada. Pon a doña Alegría y a mi jefa, por favor, te lo imploro”. Gala Montes

Lee: ¿Karol Sevilla y Ángela Aguilar pelearán en el Ring royale 2? La actriz contesta: “Cuesta mucho esta cara”

Gala Montes quiere que su mamá suba al ring vs. doña Alegría. / Redes sociales

¿Doña Alegría acepta pelear en Ring Royale para enfrentar a Crista Montes?

Pese a la emoción que generó la posible pelea de doña Alegría vs. Crista Montes, la mamá de Poncho de Nigris rompió el silencio y negó estar interesada en subir al ring. Más allá de la controversia que podría generar el combate, aseguró que la diferencia de edad le jugaría en contra.

“Ella no se imagina que su mamá tiene 55 y yo tengo 74. Dice que la mamá me va a golpear y obviamente, es otra edad. Ella se imagina que Poncho tiene 50 y Ley 51, cree que son de la edad”. Doña Alegría

Al ser cuestionada directamente si subiría al ring, doña Lety respondió: “Claro que no, me desvaratan. Con nadie (subiré al ring). Nada más que me den el millón. Yo soy una diva, ya estoy muy grande y no voy a andar haciendo el ridículo. Aunque sea un millón de dólares, no lo haría”.

Lee: ¿Adrián Marcelo el mejor pagado de ‘LCDLFMX’? Gala Montes destapa cuál habría sido su sueldo en el show

¿A qué está dispuesta Gala Montes para que su mamá suba al ring?

Doña Alegría invitó a Gala Montes a subir al ring nuevamente y dejar de proponer peleas; sin embargo, la actriz y cantante aseguró en su live estar dispuesta a interpretar el himno en el evento y no cobrar nada ante la emoción de que su mamá pueda pelear en Ring Royale.

“Pon a Doña Alegría y a mi jefa, por favor, te lo imploro. No te cobro un centavo, Poncho, un centavo no te cobro. Yo voy, canto el Himno Nacional, lo que tú quieras”, propuso Gala Montes. Hasta ahora, no existe una respuesta directa de Poncho de Nigris.

No te pierdas: Desde Crista Montes hasta doña Lety: Estas son las mamás más polémicas del espectáculo mexicano