¿Gala Montes y Eleazar Gómez son novios? Ella reacciona a las críticas por sus FOTOS con el actor

Gala Montes ha recibido muchas críticas por las fotos que compartió recientemente junto a Eleazar Gómez. Gran parte de la comunidad digital la ha tachado de “incongruente”, recordándole que el actor ha enfrentado acusaciones muy serias por parte de algunas exnovias.

Muy fiel a su estilo, la protagonista de ‘Corazón de oro’ compartió un video reaccionando a los señalamientos. Entre otras cosas, dijo que Gómez era muy especial para ella. ¿Confirma que hay más que una amistad entre ellos? Te contamos lo que dijo.

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La amistad entre Gala Montes y Eleazar Gómez ha sido muy criticada / Mezcalent

¿Por qué criticaron a Gala Montes por sus FOTOS junto a Eleazar Gómez?

Hace poco, Gala Montes hizo una publicación por su cumpleaños número 26. Lo que llamó la atención del post fueron las fotos junto a Eleazar Gómez. Este hecho provocó mucha controversia en redes sociales.

Y es que, en el pasado, se dijo estar en contra de hombres agresores. Incluso, en su momento se peleó con Adrián Marcelo, a quien tachó de “feminicida en potencia”. Lamentaba que el famoso tuviera tanta audiencia y en múltiples ocasiones resaltó que, a su considerar, era peligroso.

Es por ello que muchos se sintieron sorprendidos y decepcionados por su cercanía con Eleazar. Y es que el actor hasta ha enfrentado un proceso legal por haber atacado a su expareja, Tefy Valenzuela. En aquel entonces, aceptó su culpabilidad y hasta ofreció una disculpa pública por sus acciones.

Muchos usuarios la acusaron de ser “falsa”. En un inicio, se justificó diciendo que Eleazar era un gran amigo y que no conocía a la chica que lo denunció.

“Todavía no sabemos utilizar esa palabra correctamente. ¡Vivan sus vidas y dejen vivir! Eleazar no ma… a nadie. Yo no veo que esa morra sea amiga mía”, le respondió a un internauta.

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Eleazar Gómez fue al cumpleaños de Gala Montes / Redes sociales

La relación entre Gala Montes y Eleazar Gómez

Posteriormente, Gala Montes compartió un video hablando en profundidad de las críticas por su amistad con Eleazar Gómez. Comenzó diciendo que el actor era muy especial para ella y hasta contó una anécdota para demostrar que él era una “buena persona”.

Contó que lo conoce desde que eran niños. Indicó que, en ese entonces, Gómez le ofreció un pedazo de pizza cuando su familia presuntamente la dejó sin comer en una ocasión.

“Olía la pizza y dije: ‘Chale, ojalá comiéramos hoy’. Creo que había escuchado a mis tíos peleándose, porque se peleaban a cada rato… Entonces salió Eleazar y me dio un pedazo de pizza y a mi prima también. Yo allí conocí a Eleazar, a los cinco años”. Gala Montes

Aseguró que el también cantante no es una persona violenta, afirmando que la expareja que lo denunció era una “chica problemática”. Según su versión, varios amigos en común le advirtieron sobre la joven. Sin embargo, él no hizo caso y “terminó en ese problema”.

“Yo siento mucha empatía por Eleazar y por ti que no entiendes por qué soy amiga de Eleazar. A mí también me han juzgado horrible. Yo también he sido víctima de la violencia de mujeres. Ese güey también porque una mujer habló mal de él”, indicó.

Pese a sus explicaciones, la gente siguió criticándola. Afirman que Gala Montes es “falsa” y algunos han dicho que la dejarán de seguir. Muchos han teorizado que podrían tener una relación romántica. No obstante, esto no ha sido confirmado hasta el momento.

¿Qué dijo Mario Bezares sobre los problemas de Gala Montes?

En medio de todo esto, Mario Bezares se sinceró sobre los problemas que ha enfrentado Gala Montes. Y es que la actriz ha tenido pleitos con diversas celebridades como Briggitte Bozzo y Adriano Zendejas, así como con su propia hermana, Beba Montes.

El exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2024’ se limitó a decir que Gala siempre ha sido polémica y que, actualmente, se encuentra con el “corazón roto” por todo lo que está viviendo.

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