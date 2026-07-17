Gala Montes enfrenta críticas por aparecer con Eleazar Gómez; ¿son amigos?: “Tres pesos de coherencia”

A partir de que Gala Montes dejó entrever un distanciamiento de su hermana, ‘Beba’ Montes, las muestras de apoyo y críticas no han parado en redes, principalmente en TikTok, donde recientemente sorprendió al compartir un video junto a Eleazar Gómez. ¿Son amigos?

Te recomendamos: ¡Eleazar Gómez se queda sin novia! Miriam García confirma su ruptura con el actor tras rumores de violencia

Gala Montes enfrenta nuevas críticas. / Foto: Alejandro Isunza y Francisco Mancera.

¿Cómo aparecen Gala Montes y Eleazar Gómez en el video?

A través de su cuenta de TikTok, Gala Montes, quien enfrenta rumores de romance con Emiliano Aguilar, compartió un video en el que aparece con varios amigos en una alberca. Pese a que no dio detalles sobre lo que se trataba, en la descripción agregó:

“Un video de un momento muy lindo pa’ mi en Colombia. Thanks for listening la mala guys ️love guys Eleazar, Emiliano y Adan”.

Cabe señalar que, además del exparticipante de La granja VIP, en el clip también aparece Emiliano Aguilar, con quien se especula tiene una relación desde que compartieron una fotografía juntos en la que dejaron entrever una colaboración.

Lee: Gomita se burla de Gala por querer reconciliarse con Adrián Marcelo y revive polémica: “Te falta mucho papá”

@galamontes_ Un video de un momento muy lindo pa mi en Colombia. Thanks for listening la mala guys ❤️love guys Eleazar, Emiliano y Adan ♬ original sound - Gala montes

¿Eleazar Gómez también estará en la colaboración de Gala Montes y Emiliano Aguilar?

Cabe recordar que semanas atrás, Gala Montes y Emiliano Aguilar fueron captados juntos en la playa, lo que desató rumores de un posible romance o colaboración. En medio de la intriga, la intérprete de “Tacara” dio a conocer que se trataba de un proyecto juntos que muy pronto saldría a la luz.

“Estamos preparando algo, no podemos decir nada porque nos regañan. Hablamos de muchas cosas, o sea, tuvimos mucho tiempo para platicar y nos dimos cuenta de que éramos muy parecidos y éramos muy afines a ciertas cosas y teníamos muchos parecidos”, compartió en una entrevista con Eden Dorantes.

Además, la cuenta de ‘Chamonic’ explicó que la convivencia entre la cantante y el integrante de la dinastía Aguilar surgió a partir de que grabaron un reality de convivencia juntos. “Gala Montes comenzó a grabar un reality show de convivencia en Colombia; es tipo Rica, famosa, latina, pues en ese reality también está Emiliano.

Hasta ahora, se desconoce a los famosos que participarán en el supuesto reality, pero el video de Gala Montes podría indicar que Eleazar Gómez también es parte del proyecto.

Lee: Gala Montes lanza mensaje sobre Crista Montes, su mamá: “No es que no la quiera”, ¿planea reconciliación?

¿Gala Montes y Emiliano Aguilar tienen romance? / Redes sociales y canva

¿Por qué Gala Montes enfrenta críticas al aparecer con Eleazar Gómez?

Además de su controversial participación en La granja VIP, Eleazar Gómez enfrentó un proceso legal a raíz de una denuncia por parte de Tefi Valenzuela, a quien agredió en 2020, por lo que tuvo que ser trasladado al Reclusorio Norte de la CDMX.

En 2021 obtuvo su libertad condicional tras declararse culpable de violencia familiar equiparada. Aunque asistió a terapia y pagó la reparación del daño, su actitud en el reciente reality show 24/7 de TV Azteca causó gran controversia.

Tras concluir su participación en el programa, se mantuvo alejado del ojo público, pero su reciente aparición con Gala Montes ya está generando comentarios como: “Por fin se te cayó la máscara, toda tu mentira”, “Tres pesos de coherencia” y “Eres súper incongruente”.

Al momento, Gala Montes no se ha pronunciado a las críticas por su amistad con Eleazar. ¿Será que responde?

No te pierdas: Eleazar Gómez ‘pelusea’ a Alfredo Adame por culpa de su mánager: “Le habló mal de mí”