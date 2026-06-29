Gomita se burla de Gala por querer reconciliarse con Adrián Marcelo y revive polémica: “Te falta mucho papá”

La posible reconciliación entre Gala Montes y Adrián Marcelo sigue dando de qué hablar. Después de que la actriz sorprendiera al plantear una tregua con el influencer si la Selección Mexicana consigue un buen resultado en el Mundial 2026, las reacciones no tardaron en aparecer. Sin embargo, una de las más llamativas fue la de Gomita, quien aprovechó su pódcast para burlarse de la situación y cuestionar el trato que reciben los exhabitantes de La casa de los famosos México.

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¿Gala Montes y Adrián Marcelo podrán reconciliarse? “TE AMO GALA” declaró él / Redes sociales

¿Qué dijo Gomita sobre la reconciliación entre Gala Montes y Adrián Marcelo?

La reconciliación entre Gala Montes y Adrián Marcelo fue el tema principal del más reciente episodio del pódcast de Gomita. Con su característico sentido del humor, la influencer reaccionó a la propuesta que ambos hicieron pública y dejó claro que la noticia le resultó inesperada.

Entre risas, recordó cómo comenzó todo el intercambio y reprodujo las declaraciones que ambos hicieron recientemente.

“Gala dijo: ‘Ya vamos a perdonarnos si México gana’. Y entonces Adrián dijo: ‘Para hacer las paces chido, mejor a cuartos’”. Gomita

Sin embargo, más allá de la broma, Gomita cuestionó lo que considera un doble discurso por parte del público y de las redes sociales, pues considera que a ella la señalaron por situaciones menos polémicas.

“Ahora resulta, todo lo que se dijeron, a ver por qué a ellos no se las arman de pedo cómo a mí, de todo lo que se dijeron adentro y todo lo que pasó”. Gomita

Con esas palabras dejó entrever que, en su opinión, existe un trato desigual cuando se juzga el comportamiento de las figuras públicas que participaron en el exitoso reality.

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¿Por qué Gomita recordó la frase “Te falta mucho papá” contra Gala Montes?

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Gomita recordó la frase que Adrián Marcelo lanzó contra Gala Montes durante su enfrentamiento en La casa de los famosos México.

“Te falta mucho papá, ¿eh?”. Gomita

Para la influencer, ese tipo de comentarios le resultan familiares debido al ambiente en el que creció, por lo que aseguró que no le sorprendieron tanto como a otros espectadores.

“Para ella era normal. Para mí era normal. Esto como que guau, todo chido. Para ella era normal”. Gomita

Más adelante también recordó otra de las declaraciones más fuertes que se hicieron durante la discusión dentro del reality: “Gala le dijo: ‘Y tu vieja estaba allá afuera abriéndole las patas a otro güey’. Yo me quería reír, pero me aguanté”.

A partir de ese ejemplo, Gomita explicó que muchas personas normalizan este tipo de enfrentamientos porque crecieron en ambientes familiares conflictivos.

“Parece cuando se iban a pelear la casa mi papá, mi hermano, su hermana y mi tío. ¿Verdad que para nosotros era un ambiente muy normal?”. Gomita

Sus declaraciones generaron opiniones divididas entre quienes consideran que estaba minimizando la gravedad del conflicto y quienes entendieron que hablaba desde su experiencia personal.

¿Qué pasó entre Gala Montes y Adrián Marcelo en La casa de los famosos México?

El enfrentamiento entre Gala Montes y Adrián Marcelo fue uno de los episodios más controvertidos de La casa de los famosos México 2024 y marcó la conversación durante varias semanas.

Durante el reality, Adrián Marcelo hizo comentarios relacionados con la salud mental de la actriz, cuestionando públicamente su diagnóstico de depresión y asegurando que podía “entrar y salir” de ese estado de ánimo cuando lo deseaba. Además, también hizo referencias a su historia familiar.

La polémica escaló hasta una gala de eliminación, cuando Odalys Ramírez confrontó al conductor por una de sus frases más cuestionadas. En ese momento, Adrián aseguró que sus palabras habían sido una ironía, mientras que Gala Montes respondió acusándolo de ejercer violencia de género de manera reiterada.

Desde entonces, ambos mantuvieron una fuerte distancia mediática que parecía imposible de romper.

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Adrián Marcelo y Gala Montes / Captura de pantalla

¿Por qué Gala Montes y Adrián Marcelo quieren hacer las paces?

Casi dos años después del escándalo, Gala Montes sorprendió al compartir un video en el que planteó hacer las paces con Adrián Marcelo si la Selección Mexicana logra conquistar el Mundial de 2026.

El creador de contenido respondió con humor y hasta le escribió: “Te amo, Gala”.

Posteriormente explicó que ganar la Copa del Mundo era una condición poco realista y propuso un reto más alcanzable: reconciliarse si México consigue avanzar hasta los cuartos de final. Incluso Adrián Marcelo sugirió a Gala Montes realizar juntos una actividad con causa benéfica para sellar definitivamente la paz.