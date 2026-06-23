Gala Montes y Adrián Marcelo ¿de romance? Circula en redes polémica foto, ¿hecha con IA?: “Te amo, Gala”

Las peleas entre Adrián Marcelo y Gala Montes desde ‘La casa de los famosos México’ surgen desde las acusaciones de violencia y misoginia que la actriz señaló a su compañero de reality.

Lo que durante meses pareció una disputa sin retorno, plagada de descalificaciones personales y crueles burlas sobre el físico y la carrera musical de la actriz, ha tomado un rumbo inesperado en este Mundial 2026.

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¿Cómo nació la rivalidad de Adrián Marcelo y Gala Montes?

La tensa relación entre Adrián Marcelo y Gala Montes se originó durante su participación ‘La casa de los famosos México’. A lo largo de su estancia, ambos protagonizaron múltiples enfrentamientos, siendo el más grave un conflicto en el que la actriz acusó al regiomontano de presuntamente violentarla.

Esta pelea causó la salida voluntaria de Adrián Marcelo del show. Tras finalizar el reality, la disputa continuó fuera de las pantallas con una guerra de declaraciones: mientras la actriz lo ha tachado de agresivo y misógino, el influencer ha respondido calificándola de “inestable” y atacándola por sus problemas familiares.

¿Habrá nuevo drama entre Adrián Marcelo y Gala Montes? / Instagram: @adrianmarcelo10 @galamontes

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¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre la forma de comer de Gala y por qué la llama “Gula” Montes?

En noviembre de 2024, el conflicto escaló cuando Adrián Marcelo arremetió nuevamente contra la cantante de “Tacara”. Durante una entrevista en el podcast ‘RG La deportiva’, el regiomontano utilizó el cruel apodo de “Gula Montes” para burlarse de la forma de comer y del físico de la actriz.

Además de los ataques personales, Adrián Marcelo menospreció el trabajo musical de Gala Montes, afirmando que su sencillo ‘Tacara’ es “horroroso” y que ni siquiera lo consideraría como música, a pesar de que otros lo consideran un “himno feminista”. Por su parte, la famosa ha manifestado anteriormente que no le interesan las críticas sobre su cuerpo, calificándolas de anticuadas.

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¿Gala Montes le propuso reconciliación a Adrián Marcelo?

Hacia junio de 2026, la historia entre ambos dio un giro inesperado con la posibilidad de una reconciliación condicionada al desempeño de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Todo comenzó con un video de Gala Montes donde propuso hacer las paces con Adrián Marcelo si México gana el Mundial.

Estoy hablando en serio. Adrián, si estás viendo esto, es en serio. Si México gana el Mundial hago las paces con Adrián Marcelo

Ante esto, el conductor respondió inicialmente con un sorprendente “te amo, Gala”, aunque más tarde declaró su postura en YouTube. Adrián Marcelo dijo que en vez de reconciliarse si gana el Mundial, se reconcilien si el conjunto mexicano llega a los cuartos de final.

¿Hay un romance entre Adrián Marcelo y Gala Montes?

Después de esta propuesta de reconciliación para el Mundial 2026, los rumores sobre una presunta relación amorosa entre Adrián Marcelo y la Gala Montes surgieron a partir de una publicación falsa en redes sociales sobre una fotografía de ambos presuntamente abrazados.

La fotografía falsa y hecha con IA se hizo viral y hubo comentarios que felicitaron el presunto romance. Hubo comentarios como: “van a terminar casados” y “esos dos se gustan”.

Adrián Marcelo / FB: Adrián Marcelo

Ahora que Adrián Marcelo respondió con un “te amo, Gala” en plena fiebre mundialista en su canal de Youtube, solo se espera que Gala reaccione a la propuesta de reconciliación.

Al momento, Gala Montes no ha respondido a la reciente propuesta de Adrián Marcelo. En redes esperan que muy pronto se pronuncie.