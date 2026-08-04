Gala Montes intentó quitarse la vida; asegura que su hermana Beba no quiso ayudarla: “Fue cul…”| VIDEO

Gala Montes encendió las alarmas entre sus fans. Y es que, en medio del pleito con su hermana Beba, realizó una transmisión en vivo para redes sociales en la que, entre otras cosas, confiesa que intentó quitarse la vida. Te contamos qué está pasando.

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Gala Montes afirma que su hermana Beba nunca la apoyó / Mezcalent

¿Qué está pasando con Gala Montes y su hermana Beba?

Desde hace varias semanas, Gala Montes y su hermana Beba han estado en una guerra de dimes y diretes. Todo comenzó cuando la actriz denunció que la influencer no le permitía ver a su sobrina. Según se especuló, la razón fue que, presuntamente, la menor vio cómo su tía consumía sustancias ilícitas durante un reciente viaje que hicieron por Asia.

Si bien Beba siempre ha tratado de no enfrascarse tanto en la polémica, en una reciente declaración sugirió que la también cantante sí tendría problemas de adicción. También mencionó que, a su perspectiva, el comportamiento de ella había cambiado desde que comenzó a juntarse con Emiliano Aguilar.

Tras esto, la protagonista de ‘Corazón de oro’ hizo una transmisión en vivo que causó mucha controversia. Y es que muchos consideraron que estaba en medio de un “brote psicótico”, pues hizo declaraciones muy fuertes contra Beba y algunos allegados.

Durante la emisión, la joven contó que ya llevaba tiempo distanciada de su hermana, pero que tenían una relación cordial por el bien de la niña. Supuestamente, hasta le daba dinero y le ayudaba en todo lo que necesitara. Señaló que la pequeña podría “tronar los dedos” y ella la complacería en todo.

No obstante, el problema se dio por una fiesta de cumpleaños que le quería organizar a su sobrina. Según dijo, la influencer no estuvo de acuerdo con que invitara al padre de la menor al festejo. Como vio que esto era una decisión definitiva, la bloqueó, dando inicio así a la guerra que viven actualmente.

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Beba Montes es hermana mayor de Gala Montes / Redes sociales

Gala Montes habla de su intento de quitarse la vida

En el en vivo, Gala Montes confesó que, en varias ocasiones, pensó en quitarse la vida. Relató que, en esos momentos, le hablaba a su hermana para decirle su sentir. Sin embargo, supuestamente esta última simplemente le diría que dejara de molestar.

“La Beba nunca estaba. Yo a la Beba le hablaba de: ‘Me quiero suicidar’ y Beba de: ‘Ese es tu problema’. Por eso, cuando ustedes son cul… conmigo, yo digo: ‘Wey, mi familia fue más cul…, se los juro’. Era de: ‘Beba, ayúdame’ y ella me decía: ‘No todo el mundo gira alrededor de ti’”. Gala Montes

De acuerdo con su testimonio, la creadora de contenido solo estaba a su lado cuando había “dinero de por medio”. De igual forma, aseguró que su hermana mayor la “envidia” por todo el éxito que tiene.

Tras hablar de todo lo que se había gastado al llevar a su sobrina a Asia, dijo estar cansada de todas las personas que la quieren lastimar. También confesó que solo le seguía hablando a Beba para no alejarse de la menor.

“Yo antes le tenía miedo a la Beba porque, si no (hacía lo que quería), no me dejaba ver a (mi sobrina), pero ahora fui de: ‘Wey, yo ya me voy a Estados Unidos’... Me cansé, a mí me cansa la gente”, expresó.

Hasta el momento, Beba no ha respondido a las declaraciones de su hermana. En tanto que los internautas ya han elegido bando. Si bien algunos apoyan a Gala, la gran mayoría piensa que la actriz está en medio de un “brote psicótico”.

¿Gala Montes consume sustancias?

Al menos de forma oficial, Gala Montes nunca ha reconocido consumir alguna sustancia. No obstante, el testimonio dado por Adriano Zendejas, mejor conocido como ‘Maestro Shifu’, dejó ver que podría ser cierto.

“Era un evento de influencers donde pedí permiso de streamear (...) Ella me jalaba para lugares donde quería que estuviéramos, me imagino porque estaba borracha o había consumido algo (...) Gala, perdóname si hice algo malo”, señaló.

Por otra parte, algunos usuarios dicen notarla “desmejorada” y “enojada con todo el mundo”. A raíz de esto, se ha teorizado que la joven estaría pasando por un “brote” similar al que vivió el comediante Richie O’Farrill hace algunos años.

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