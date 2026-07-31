¿Gala Montes consume sustancias? Su hermana Beba dice: “Lo que se ve, no se juzga”

Luego de que Gala Montes acusara a su hermana de extorsión y asegurara que su sobrina corre peligro, ‘la Beba’ dio nuevas declaraciones sobre la exparticipante de La casa de los famosos México y sorprendió al ¿confirmar que consume sustancias? Así fue su encuentro con la prensa en el que estuvo presente TVNotas.

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Beba Montes habría alejado a sus sobrina de Beba Montes. / Redes sociales, Mezcalent

¿Cómo iniciaron los rumores de que Gala Montes consume sustancias?

Después de que Gala Montes ventilara un distanciamiento con su sobrina, salieron a la luz las supuestas razones por las que ‘la Beba’ habría decidido alejar a la actriz de su familia. Cabe recordar que, a través de un live, la intérprete de ‘Tacara’ confesó que no había podido ver a su sobrina tras sus vacaciones juntas.

Aunque Montes dijo desconocer las razones de su alejamiento y ‘la Beba’ eligió no dar declaraciones sobre el tema, la periodista Ana María Alvarado dio a conocer que el viaje de la actriz junto a su sobrina habría sido el detonante:

“Lo que pasa es que Gala, digamos, que anda enfiestadona, que durante todo el viaje a Tailandia, Icho fue el que se hizo como que cargo de la niña porque Gala andaba en su trip y no pelaba tanto a la niña”, detalló la periodista.

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¿Gala Montes está en malos pasos? / Redes sociales

¿Beba confirma que Gala Montes consume sustancias y por eso se alejó de ella?

Aunque días atrás ‘la Beba’ se negó a dar detalles de su ‘pelea’ con Gala Montes, en un nuevo encuentro con la prensa, en el que estuvo presente TVNotas , sorprendió hacer polémicas declaraciones relacionadas con el presunto consumo de sustancias de la actriz.

En un principio ‘Beba’ no quiso abordar directamente la controversia con su hermana y confirmó que sigue sin tener comunicación, pero terminó por hacer una fuerte declaración cuando un reportero le cuestionó sobre los supuestos ‘malos pasos’ de su hermana:

“Desconozco bebé, pero lo que se ve, no se juzga”. Beba Montes

Sin dar más detalles, también confirmó que su hija está al tanto de todo lo que sucede con su tía debido a que también le han llegado comentarios, pero elige solo brindarle la información necesaria sobre el tema.

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¿Qué ha dicho Gala Montes sobre sus supuestas adicciones?

Hasta ahora, Gala Montes no se ha pronunciado directamente sobre las recientes declaraciones de su hermana, pero anteriormente, hizo alusión al tema a través de una indirecta en X:

“Decir que ‘Le contaron cosas del viaje’ y se espantó, por eso no permite que la vea, son puras ¡MAM…! porque nadie nos espantamos cuando se la llevaron al torito un lunes, ¿verdad ? Y salió a decir que había llevado a su hija a la escuela. ¿Quién mentira?”, cuestionó Gala Montes.

Cabe mencionar que los rumores de consumo de sustancia no son los únicos que rodean a Gala Montes; recientemente también se involucró en controversias con Briggite Bozzo y Mariana Echeverría, lo que la mantiene en el ojo del huracán junto a su supuesto romance con Emiliano Aguilar.

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