¿Novia de Beba Montes quería primero con Gala Montes? La actriz se sincera y revela: “Me mandaba corazones”

Cuando parecía que el conflicto entre Gala Montes y Beba Montes no podía escalar más, la actriz sorprendió con una revelación que encendió las redes. Durante una entrevista, insinuó que Itzel Lechuga, actual pareja de su hermana, habría intentado acercarse sentimentalmente a ella años atrás, incluso durante su participación en La casa de los famosos México.

Mira: Gala Montes enfrenta críticas por aparecer con Eleazar Gómez; ¿son amigos?: “Tres pesos de coherencia”

Gala Montes y Beba Montes / Redes sociales, Mezcalent

¿Qué reveló Gala Montes sobre Itzel Lechuga, la novia de Beba Montes, y el supuesto interés romántico que tenía en ella?

Gala Montes habló abiertamente sobre la relación fracturada que mantiene con su hermana Beba Montes. La actriz y cantante aseguró que no tenía intención de ventilar asuntos familiares, pero consideró necesario responder a las críticas y señalamientos que, según ella, han afectado su imagen pública.

Durante la entrevista, Gala Montes fue cuestionada sobre los rumores que circulan desde hace tiempo respecto a un supuesto interés romántico de Itzel Lechuga, actual pareja de Beba Montes. Lejos de esquivar el tema, respondió de manera directa y dejó una declaración que rápidamente se volvió viral.

“El chisme está muy fuerte. No la culparía, la verdad, la puedo entender. Sí es verdad”, expresó la exhabitante de La casa de los famosos México, dando pie a una nueva controversia dentro de la historia familiar que desde hace meses sigue generando titulares.

La intérprete aseguró que posee información relacionada con el tema, aunque dejó claro que hubiera preferido no exponer públicamente la situación. Sin embargo, señaló que decidió hablar porque considera importante que las personas conozcan ciertos hechos que, desde su perspectiva, ayudan a entender mejor el conflicto que atraviesa con su hermana.

Lee: Gala Montes respalda pelea de Emiliano Aguilar y ¿vuelve a lanzar amenaza vs Pablo Chagra?: “Le partió su ma...”

¿Qué mensajes recibió Gala Montes de Itzel Lechuga antes de su relación con Beba Montes?

De acuerdo con el relato de Gala Montes, los primeros acercamientos ocurrieron a través de redes sociales varios años atrás. La actriz afirmó que comenzó a recibir mensajes por Instagram de parte de Itzel Lechuga entre 2017 y 2019.

Según explicó, las interacciones no se habrían limitado únicamente a esa etapa. Gala también aseguró que durante su participación en La casa de los famosos México continuó recibiendo señales de interés mediante reacciones y mensajes que llamaron su atención.

“Pues me mandaba mensajes por Instagram en 2017, 2018, 2019, no sé. Luego, cuando entré a La casa de los famosos, me mandaba corazones y cosas así”. Gala Montes

Beba Montes e Itzel Lechuga anunciaron su compromiso. / Foto: Redes sociales

La cantante reconoció que no se siente cómoda exponiendo este tipo de situaciones públicamente, pero sostuvo que decidió contar su versión luego de escuchar comentarios y acusaciones en su contra.

Gala Montes “Tampoco me gusta estar ventilando esto. ¿Tú crees que a mí me gusta que me pasen estas cosas? Obviamente no. Pero si la gente se tiene que enterar para que dejen de aplaudir cosas que hacen personas que no están bien, pues ni modo, lo tengo que decir”

Pese a la contundencia de sus declaraciones, evitó profundizar en detalles por respeto a la relación actual entre Beba Montes e Itzel Lechuga.

Mira: Emiliano Aguilar se tatúa el nombre de una mujer tras raparse; ¿es el de Gala Montes? “Siempre en mi mente”

Gala Montes sobre Beba Montes e Itzel Lechuga.

¿Qué dijo Gala Montes sobre el distanciamiento con Beba Montes?

Más allá de la polémica relacionada con la novia de Beba Montes, la actriz también habló sobre la delicada situación familiar que enfrenta desde hace tiempo con su hermana.

Gala Montes reconoció que el quiebre entre ambas es real y explicó que tomó la decisión de establecer límites para protegerse emocionalmente y evitar que el conflicto continuara creciendo. La famosa insistió en que no busca confrontaciones públicas, pero tampoco está dispuesta a quedarse callada cuando considera que se pone en duda su reputación.

La exintegrante de La casa de los famosos México señaló que una de las partes más dolorosas de toda esta situación ha sido el distanciamiento con algunos integrantes de su familia, particularmente con su sobrina

Durante la entrevista Gala Montes aprovechó para enviarle un emotivo mensaje a su sobrina que conmovió a muchos seguidores y dejó ver que, a pesar de los problemas entre adultos, mantiene intacto su cariño por ella.