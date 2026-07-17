Gala Montes reacciona al nuevo tatuaje de Emiliano Aguilar; confiesa que están distanciados: “Está loco”

Luego de que Emiliano Aguilar se tatuara el nombre de una mujer tras raparse, Gala Montes fue cuestionada sobre la posibilidad de que su nombre haya quedado en la piel del cantante. ¿Confirma que existe una relación? Te contamos los detalles.

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¿Emiliano Aguilar y Gala Montes son pareja? / Redes sociales

¿Por qué Emiliano Aguilar se tatuó su cabeza tras raparse por completo?

Después de que Emiliano Aguilar protagonizó una pelea con otro hombre que fue difundida en redes, quedó al descubierto que padece calvicie, situación que él mismo confirmó; incluso bromeó con que su secreto había quedado al descubierto.

“Lo único que me caga de todo este pinch… ped… que acaba de pasar es que, chale, estoy pelón como mi apá. Descubrieron mi secreto, pero me vale verg…, aquí andamos”, explicó; posteriormente, dio a conocer que se rapó por completo.

En la descripción del video colocó: “Nuevo look, nuevo comienzo y mucha música. Para todos los haters, aquí andamos”. Aunque parecían que los cambios habían terminado, el intérprete de “Soy el vato” hizo una nueva publicación en la que dio a conocer que se tatuó el nombre de una mujer. ¿Es el de Gala Montes?

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Emiliano Aguilar presume nuevo tatuaje. / IG: @emiliano_aguilar.t

¿Gala Montes confirma que Emiliano Aguilar se tatuó su nombre?

Aunque Emiliano Aguilar dejó claro que el nombre que se había tatuado era de su hija mayor, Gala Montes fue cuestionada sobre la posibilidad de que el intérprete se hubiera puesto su nombre. Sorprendida, la actriz respondió:

“No, no es cierto. Sí le habló, pero no sé, está loco, Emiliano está loco y yo también, por eso te digo. No sé, la verdad, hemos estado un poco distanciados desde que nos conocimos”. Gala Montes

Aunque la intérprete de “Tacara” reveló que está distanciada del integrante de la dinastía Aguilar, su intercambio de declaraciones en redes ha generado algunos rumores de romance, pero hasta ahora, ninguno ha confirmado una relación.

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¿Cómo iniciaron los rumores de romance de Gala Montes y Emiliano Aguilar?

Los rumores de un romance comenzaron cuando Gala Montes y Emiliano Aguilar fueron captados juntos en la playa, dejando entrever una posible colaboración o romance. Ante la incógnita sobre lo que pasaba, Montes reveló que habían hecho un proyecto juntos, pero no dio detalles.

De acuerdo con la cuenta ‘Chamonic’, los artistas viajaron juntos a Colombia para un proyect, donde aparentemente estuvieron muy cercanos, tanto que Montes decidió terminar la relación con su mánager.

“Gala Montes comenzó a grabar un reality show de convivencia en Colombia; es tipo Rica, famosa, latina, pues en ese reality también está Emiliano. Según me dicen, empezaron a coquetearse y platicar; ahora tienen una relación”, detalló la cuenta especializada en temas de espectáculos.

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