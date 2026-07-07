¿Emiliano Aguilar se reconcilia con Pepe Aguilar? El emotivo gesto que enciende los rumores: VIDEO

Como se sabe, Pepe Aguilar lleva años distanciado de su primogénito, Emiliano. Ambos tienen sus propias versiones del motivo. No obstante, todo parece indicar que la reconciliación está más cerca de lo que se cree. Al menos, eso es lo que se teoriza en redes sociales tras un video reciente que compartió el rapero. Te contamos los detalles.

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Emiliano Aguilar está peleado con Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Pepe Aguilar y su hijo Emiliano están peleados?

En su momento, Pepe Aguilar aseguró que la separación con Emiliano Aguilar se debió a la madre de este último, Carmen Treviño. Según su versión, su exesposa mantuvo alejado a su hijo cuando se divorciaron en 1995. Resaltó que, si bien intentó reconectar con él, este simplemente estaba muy manipulado por su mamá.

Emiliano ha desmentido esto. Sostuvo que la razón real fue el supuesto favoritismo de su papá hacia los hijos que tuvo con su actual esposa, Aneliz Álvarez. El rapero ejemplificó que, cuando iban de viaje, presuntamente lo dejaban en cuartos de empleados mientras que ellos se hospedaban en hoteles de lujo.

La tensión aumentó después de que Pepe diera a conocer la existencia de la segunda hija de Emiliano. El también influencer se dijo muy molesto por ello, ya que quería mantener este asunto en privado, a petición de la madre de la menor.

La relación entre Emiliano y el resto de sus hermanos tampoco es buena. Se ha sumado a las críticas por el matrimonio entre su hermana Ángela y Christian Nodal. Por otra parte, ha tenido peleas de declaraciones con Leonardo Aguilar por presuntas burlas.

Los involucrados no han descartado la reconciliación a futuro. Sin embargo, han dejado claro que no darán el primer paso. Este conflicto ha generado muchas reacciones en redes sociales. Si bien algunos creen que Emiliano tiene la razón, otros consideran que “está exagerando” y debería tratar de acercarse a su familia.

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¿Por qué Emiliano Aguilar está peleado con Pepe Aguilar? / Redes sociales

El emotivo gesto de Emiliano Aguilar hacia su papá, Pepe Aguilar

A través de Instagram, Emiliano Aguilar subió un video interpretando una canción de Pepe Aguilar. Con mucha emoción, el rapero cantó ‘Por mujeres como tú’, uno de los temas más recordados de su papá.

Sin decir mucho al respecto, puso lo siguiente en su post: “Al chile, este es un rolonon, pese a quien le pese”. Por supuesto, el material dio mucho de qué hablar en redes sociales.

Para muchos, fue un indicativo de que el rapero ya no está tan molesto con su papá y podría estar más abierto a arreglar las cosas con él.

Algo que llamó mucho la atención fue el comentario de Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar. El cantante le dio el visto bueno al cover. Cabe destacar que Lau y Pepe no están en buenos términos. Y es que, presuntamente, el padre de Ángela le “congeló la carrera” tras el fugaz romance con su hija.

¿Quiénes son los hijos de Pepe Aguilar y quiénes son sus madres?

Pepe Aguilar tuvo un total de cuatro hijos. Uno con su primera esposa, Carmen Treviño, y el resto con Aneliz Álvarez, quienes son:

Emiliano Aguilar : Es hijo de Carmen Treviño. A diferencia de sus hermanos, decidió dedicarse al rap. Es muy polémico por sus comentarios sobre diversos temas.

: Es hijo de Carmen Treviño. A diferencia de sus hermanos, decidió dedicarse al rap. Es muy polémico por sus comentarios sobre diversos temas. Aneliz Aguilar : Es hija de Aneliz Álvarez. Se enfocó más en la industria de la moda y ha colaborado en algunos proyectos de su papá.

: Es hija de Aneliz Álvarez. Se enfocó más en la industria de la moda y ha colaborado en algunos proyectos de su papá. Leonardo Aguilar: Se dedica a la industria del regional mexicano.

Se dedica a la industria del regional mexicano. Ángela Aguilar: La menor de la dinastía Aguilar. También es cantante de regional mexicano y ha enfrentado mucha polémica por su matrimonio con Christian Nodal.

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