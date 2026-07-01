¿Diego Boneta y Renata Notni confirman recalentado? Así fueron captados en el México vs. Ecuador

Además de Fátima Bosch, actual Miss Universo, diversas personalidades mostraron su apoyo a México durante su encuentro vs. Ecuador en el Mundial 2026; entre ellos Renata Notni y Diego Boneta, quienes asistieron al estadio Ciudad de México. ¿Estuvieron juntos? Te contamos.

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Diego Boneta y Renata Notni reaparecen en el Mundial 2026. / Redes sociales

¿Cuándo terminaron Diego Boneta y Renata Notni?

Fue a principios de abril de 2026 cuando Diego Boneta confirmó ruptura con Renata Notni tras rumores que fueron iniciados tras la publicación de un informe de la revista Quién. Aunque en un principio todo se trató de especulaciones, la noticia terminó siendo confirmada por el actor de Luis Miguel: La serie.

“La verdad es que Renata es una mujer increíble, hay muchísimo cariño, muchísimo respeto mutuo, fue una decisión mutua… Hay veces que las cosas funcionan, y hay veces donde no y está bien”, explicó Boneta en una entrevista con Despierta América.

Después de algunas semanas de silencio, Notni decidió romper el silencio y aclaró que su relación estuvo basada en el respeto y desmintió rumores de supuesta violencia: “Ya no estamos juntos, como bien lo saben. Lo único que les puedo decir es que en nuestra relación no hubo violencia; al contrario, fue una relación muy bonita”.

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Diego Boneta confirmó el fin de su relación con Renata Notni. / Redes sociales

¿Por qué iniciaron los rumores de un recalentado entre Renata Notni y Diego Boneta?

Tras las declaraciones de ambos artistas sobre su ruptura, Renata Notni y Diego Boneta aparecieron juntos en la inauguración del Mundial 2026, desatando rumores de un posible recalentado.

A través de sus cuentas oficiales, la pareja compartió diversas imágenes en las que se mostraron emocionados por el inicio del evento deportivo en la Ciudad de México, las cuales adquirieron rápidamente visibilidad en redes, principalmente entre sus seguidores.

Cabe mencionar que Notni y Boneta no mostraron haber interactuado, pero su presencia en el mismo lugar ocasionó que se encendieran las alarmas de una posible segunda oportunidad, pese a que los actores no han hablado al respecto.

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Renata Notni y Diego Boneta en el Mundial 2026 / Redes sociales

¿Diego Boneta confirma recalentado con Renata Notni?

Tras el triunfo de México vs. Ecuador, Diego Boneta y Renata Notni volvieron a encender las redes al compartir en sus historias de Instagram diversas imágenes desde el interior del estadio Ciudad de México.

Por un lado, el actor compartió que su presencia en el encuentro deportivo estuvo relacionada con el cumpleaños de su hermana, Natalia Boneta; mientras que la actriz se mostró acompañada de dos personas más con las que celebró cada gol de la Selección Mexicana.

Una vez más, la expareja no mostró una interacción juntos, pero su presencia en el estadio ocasionó RUMORES de un posible recalentado. Hasta ahora, Renata Notni Diego Boneta parecen estar disfrutando del evento deportivo por separado.

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