El pato Merlín sigue facturando aunque el Mundial 2026 acabó: “Esto es un trabajo”

A poco más de 1 semana de haber concluido el Mundial, Merlín continúa facturando y causando sensación entre el público. El famoso pato, que se volvió viral durante la justa deportiva, fue invitado recientemente a la inauguración de una tienda de una reconocida marca de tenis mexicanos; además, ya firmó una colaboración con una refresquera nacional.

Patito Merlín junto a Andrea Escalona / Liliana Carpio y redes sociales / Contamos con permiso para publicar al menor

¿Cómo cambió la vida de la familia del pato Merlín tras su éxito en el Mundial?

Platicamos con su dueña, Karla Edith González, quien nos contó cómo cambió su vida tras el fenómeno que desató el Mundial y adelantó que ya trabajan en varios proyectos para el patito, quien, al parecer, aún tiene mucho por dar. “Ya estamos con una refresquera mexicana, tenemos ropa para patos y para todo público, algunos peluches, etcétera. Vamos a continuar hasta donde se pueda, hay Merlín para rato”.

Karla nunca se imaginó el revuelo que se iba a hacer durante la competencia de futbol con este animalito, al que considera como un miembro más de la familia. Incluso le dieron una casa nueva. “Fue una cosa impresionante. Es como un sueño del que todavía no nos cae el veinte. Tratamos de tenerla bonita, decorada y demás. Porque es el bienestar de mis hijos y en un futuro será la tranquilidad de ellos. Ya nos cambiamos (a su nueva casa) hace como una semana o semana y media. Ha sido una atención muy bonita, la verdad”.

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Patito Merlín para una refresquera / Liliana Carpio y redes sociales / Contamos con permiso para publicar al menor

¿Cómo maneja la dueña del pato Merlín su nueva fama?

Compartió con nosotros que, en cuanto sienta que a sus hijos se les sube la fama por el fenómeno del pato, será la primera en llamarles la atención. “Como siempre lo dije desde el día 1: (Estamos) bien aterrizados, pero con visión de hacer otras cosas para el bienestar de mis hijos. Desafortunadamente, ya no se ha podido hacer la venta de aguas y demás, pero (seguimos) trabajando. Christian se la pasa muy tranquilo. Mientras que Merlín y él estén juntos, que el mundo ruede. Mis hijos están acostumbrados a estar tranquilos. En el momento en que los vea que ya están volando, los aterrizo, no pasa nada. Esto es un trabajo y nada más”.

Al preguntarle si, gracias al éxito de Merlín, toda la familia ha mejorado su calidad de vida y han dejado atrás las carencias que enfrentaban antes, aclaró: “Merlín, desde el principio, desde que estuvo en nuestro local, ha consumido comida especial para pato. Siempre ha estado bien cuidado. Lo que sí cambió fue su camita, pero su alimentación, sus vitaminas, su veterinario, siguen igual. Así como también el doctor de mis hijos, el psiquiatra, todo, nunca nos faltó nada”.

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Christian terminó la secundaria y Merlín lo acompañó / Liliana Carpio y redes sociales / Contamos con permiso para publicar al menor

¿Cómo han gastado el dinero que ha ganado la familia del patito Merlín?

Sobre a qué ha dedicado todo el dinero que ha ganado gracias a Merlín, su dueña Karla señaló: “No me gusta mucho hablar de esos temas económicos, por seguridad, pero mis hijos están asegurados. Si yo estoy haciendo algo y trabajando, es por el bien de ellos y de Merlín, por supuesto”.

Finalmente, nos dijo que su hijo Christian ya terminó el primer año de secundaria. “Todos fueron muy lindos. El 15 fue la clausura y les hicieron un homenaje a Merlín y a Christian. Le mandaron a hacer una lona con las imágenes de Merlín. Le agradezco a la secundaria. Mi hijo pasó a segundo año y continuará estudiando. Esto solo fue un proceso. Llegando clases él se va a incorporar como si nada, y la que va a trabajar será la mamá”.

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