Mundial 2026: ¿Futbolista español sale del clóset tras jugar final? Filtran FOTO junto a compañero ¿haciendo?

El título de España en el Mundial 2026 ha llegado con una nueva polémica en redes sociales. Luego de resultar campeones, filtraron fotos de dos futbolistas españoles quienes presuntamente ¿tendrían una relación sentimental? ¿Cómo los captaron?

Jugadores de Argentina agreden a la Selección de España / Redes sociales

¿Quién es el futbolista español que presuntamente saldría del clóset?

El futbolista protagonista de esta noticia es Ferran Torres, el actual jugador del FC Barcelona y el también goleador de la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Ferran se ha vuelto una sensación no solo por sus triunfos deportivos, si no también porque fue catalogado en redes sociales como uno de los jugadores más guapos de la justa mundialista.

Durante los últimos días, Torres ha sido blanco de homenajes y videos de agradecimiento, ya que logró anotar el gol definitivo para darle a España su segundo Mundial. La polémica alcanzó al futbolista cuando se viralizaron imágenes en las que aparece “cariñoso” con un compañero de Selección. ¿Salió del clóset?

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Ferrán Torres metió el gol del triunfo para España / Redes sociales

¿Cuáles son las FOTOS filtradas de Ferran Torres junto a otro compañero?

Tras finalizar los festejos de España por su segunda Copa Mundial, varios jugadores tomaron la decisión de darse unas merecidas vacaciones.

En esta ocasión, el delantero del Barcelona, Ferran Torres, fue fotografiado junto a Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, disfrutando de unos días de descanso en Ibiza.

Mientras algunos usuarios interpretaron el momento como una simple muestra de cariño entre amigos, otros comenzaron a especular sobre la orientación sexual del atacante e incluso sobre una posible relación sentimental con su compañero de selección.

Hasta el momento, ninguno de los dos futbolistas ha hecho declaraciones sobre la polémica , mientras que el debate continúa creciendo en plataformas digitales. ¿Tú qué opinas?

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¿Quién es Ferran Torres y qué se sabe sobre su novia?

Ferran Torres es un futbolista español que se desempeña como delantero y extremo. Se formó en las fuerzas básicas del Valencia CF, debutó con el primer equipo en 2017 y rápidamente destacó.

En 2020 fichó por el Manchester City, donde conquistó títulos bajo la dirección de Pep Guardiola. Dos años más tarde regresó a España para incorporarse al FC Barcelona, club con el que ha continuado consolidándose como uno de los atacantes más importantes del futbol español.

Ferran Torres ha sido un habitual en la selección de España, participando en competiciones como la Eurocopa, la UEFA Nations League y en el Mundial.

Desde hace varios meses, distintos medios y usuarios han relacionado sentimentalmente a la intérprete Ana Mena con Ferran Torres, más aún cuando ella ofreció una presentación para los campeones en plena celebración y posando con un jersey con número 7, dorsal utilizado por Ferran Torres.

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