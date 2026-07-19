¿Shakira y Madonna a los golpes en la final del Mundial 2026? Mhoni Vidente asegura un pleito entre ambas

La gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo ha generado expectativa por el desenlace deportivo, sino también por el espectáculo musical que acompañará el cierre del torneo. Shakira y Madonna serán artistas que estarán presentes en el medio tiempo, pero aseguran habrá un enorme pleito. ¿Por qué?

Shakira estará en la ceremonia de clausura del Mundial 2026 / Redes sociales

¿Qué artistas estarán en el medio tiempo de la final del Mundial 2026?

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 ha despertado enorme interés más allá de lo deportivo, ya que grandes celebridades estarán presentes en el show de medio tiempo.

La lista completa de cantantes que estarán en el espectáculo son los siguientes:



Shakira y Burna Boy ,

, Madonna,

BTS,

Justin Bieber y,

Coldplay.

La participación de artistas de distintos géneros y generaciones convertirá el show en uno de los más ambiciosos realizados en una final mundialista. Pero, al parecer, no todo será miel sobre hojuelas.

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Metlife Stadium, sede de la final del Mundial 2026 / Independent en Español

¿Por qué aseguran que Madonna y Shakira pelearán en final del Mundial 2026?

En medio de las preparaciones para la final del Mundial 2026, Mhoni Vidente lanzó una predicción en la que aseguró que Shakira (quien estuvo en la inauguración) y Madonna podrían protagonizar un supuesto enfrentamiento detrás del escenario durante la ceremonia de clausura.

Durante su intervención, Mhoni Vidente explicó que, de acuerdo con la lectura de sus cartas, el supuesto conflicto no tendría como protagonista a Shakira, sino a Madonna .

La astróloga comentó que la llamada “Reina del pop” estaría concentrada en impulsar el lanzamiento de un nuevo proyecto musical, y que esa situación influiría en su actitud durante el espectáculo:

Va a haber pleito en la clausura porque se supone que todos van a participar con Shakira en su canción, pero Madonna no quiere. Mhoni Vidente

Según la vidente, Madonna no estaría dispuesta a formar parte de una dinámica conjunta con Shakira, lo que derivaría en diferencias entre ambas figuras:

Van a tener un problemón terrible porque Madonna no quiere. (...) Lo bueno que Shakira no se me deja. Mhoni Vidente

No obstante, hasta el momento no existe información oficial que confirme un conflicto entre las cantantes ni diferencias durante los ensayos o la preparación del espectáculo.

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¿A qué hora empieza la final entre Argentina y España del Mundial 2026?

El gran partido de este Mundial 2026 comenzará en punto de las 13:00 hrs. en horario del centro de México, y definirá al campeón entre Argentina y España.

El conjunto europeo busca su segunda estrella, mientras que Argentina tiene la intención de ganar su cuarta copa del mundo.

¿Quién es tu favorito?

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