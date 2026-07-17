Reviven VIDEO de Cazzu en el que se burló de la eliminación de México, ¡la abuchearon! "¿Tristes porque perdieron?”

Cazzu, expareja de Christian Nodal, vuelve a estar en el ojo del huracán, aunque esta vez no por la polémica con el cantante mexicano.

En redes sociales resurgió un video en el que la intérprete argentina reaccionó a la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial, comentario que en su momento provocó una lluvia de abucheos durante uno de sus conciertos en México. ¿Qué fue lo que dijo y por qué volvió a generar controversia? Te contamos.

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Cazzu / Instagram: @cazzu

¿Qué dijo Cazzu sobre la derrota de México en el Mundial?

Recientemente, volvió a viralizarse un video en el que Cazzu, durante uno de sus conciertos en México, hizo un comentario sobre la derrota frente Argentina y eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial, el cual fue interpretado por muchos asistentes como una burla.

"¿Están tristes porque perdieron?”, preguntó la intérprete de ‘Malas decisiones’, provocando de inmediato una lluvia de abucheos y silbidos por parte del público.

Aunque muchos usuarios creyeron que se trataba de un video reciente, en realidad las imágenes corresponden a su presentación en el Flow Fest 2022, realizada poco después de que la Selección Mexicana fuera eliminada en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

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Funan a Cazzu, se burló de la eliminación de México en el Mundial en un concierto y fue abucheada.

😳

¿Le recordamos quién le da de comer?

🙄 pic.twitter.com/AZujYHPb6r — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) July 16, 2026

El video de Cazzu volvió a viralizarse tras la eliminación de México

Después de que la Selección Mexicana fuera eliminada por Inglaterra del Mundial 2026, el video volvió a circular en redes sociales y muchos usuarios lo interpretaron como un momento reciente de la cantante argentina.

Las críticas no tardaron en aparecer y algunos internautas aprovecharon la situación para lanzar comentarios en contra de Cazzu, incluso relacionando la polémica con su pasada relación con Christian Nodal y mencionando a Ángela Aguilar.

Sin embargo, otros usuarios señalaron detalles que evidenciaban que las imágenes no eran actuales, como el cambio en la apariencia de la cantante, por lo que aclararon que se trataba de un clip correspondiente a años anteriores.

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Cazzu / Redes sociales

Así fue la disculpa que Cazzu ofreció tras la polémica en 2022

Después del polémico comentario, Cazzu se presentó en Puebla y durante el concierto ofreció una disculpa al público, diciendo que ella no ofendería a su público y sus comentarios no fueron con la intención de burlarse.

“Jamás los ofendería, jamás diría algo con ánimo de ofenderlos.” Cazzu en 2022

En aquella fecha, Cazzu recién había hecho pública su relación con Christian Nodal, meses antes del nacimiento de su hija.

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