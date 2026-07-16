Exfutbolista se entera de la muerte de su papá durante una transmisión EN VIVO del Mundial 2026

A unos días de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un exfutbolista y analista deportivo se viste de luto por la muerte de su padre. El hombre recibió la noticia durante la cobertura del Mundial. Te contamos los detalles.

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Mundial 2026 de luto / Pixabay

¿Qué exjugador de fútbol se enteró de la muerte de su padre en plena transmisión del Mundial 2026?

Hace algunas semanas, el director técnico de la selección de la República del Congo supo sobre la muerte de su papá en plena conferencia de prensa. Ahora, algo similar vuelve a pasar, pero con el exfutbolista de Manchester City y actual analista de la BBC, Micah Richards.

En la transmisión más reciente de su programa, muchos fans pudieron notar que Micah no estaba tan animado como siempre. Esto tuvo su explicación cuando la celebridad, a través de sus redes sociales, contó que se enteró del deceso de su padre, Lincoln Richards, previo a entrar al aire.

“Poco antes de salir al aire hoy, recibí la terrible noticia del fallecimiento de mi padre, Lincoln. Su muerte fue inesperada y nos dejó demasiado pronto”, indicó.

Por supuesto, sus fans no dudaron en solidarizarse con él y expresarle todo su apoyo en los comentarios de su publicación. Y es que sus seguidores dijeron ser conscientes de la gran relación que había entre padre e hijo.

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La causa de muerte del padre del exfutbolista Michah Richards

Hasta el momento, Michah Richards no ha querido dar declaraciones sobre las causas de muerte de su padre. En su post, solo se limitó a compartir algunos de los recuerdos más memorables que tiene de su progenitor.

“Era mi mayor fan. Casi nunca se perdió un partido en toda mi vida. Me llevaba a donde necesitara ir cuando era niño y fue el padre más orgulloso que se pueda imaginar durante mi carrera profesional. Era muy raro que no estuviera a mi lado”, resaltó.

Señaló que su decisión de salir al aire, pese al dolor que sentía, se debió a que eso era lo que hubiera querido su padre. Relató que el señor Lincoln siempre le enseñó a ser fuerte.

“Sé lo mucho que significa para todos en casa ver los partidos de Inglaterra en el Mundial y cómo esa experiencia une a las familias de generación en generación como ninguna otra. Sé, sobre todo como un orgulloso habitante de Yorkshire de la vieja escuela, que papá habría querido que el programa continuara esta noche. Y así fue”, manifestó.

Finalizó su emotivo mensaje diciendo que su papá siempre fue su “inspiración” y que la familia lo extrañará mucho: “Hoy pienso en mis hermanos y en toda mi familia al recordar a mi padre, Lincoln, mi héroe e inspiración”, concluyó.

¿De qué murió el papá de Micah Richards? / Redes sociales

¿Quién es el exfutbolista Michah Richards?

Micah Lincoln Richards es un exfutbolista británico. Actualmente tiene 38 años. Su debut deportivo fue en 2005, con el Manchester City. A lo largo de su carrera, fue convocado en muchas ocasiones por la selección inglesa. También llegó a jugar en Italia.

En 2019, anunció su retiro definitivo tras pasar tres años sin jugar por diversas lesiones. Actualmente es analista deportivo.

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