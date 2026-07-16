Muere Mary, abuela de las Kardashian y madre de Kris Jenner; la despiden con desgarrador mensaje

El famoso clan Kardashian-Jenner enfrenta uno de sus momentos más dolorosos. Mary Jo “MJ” Campbell, madre de Kris Jenner y abuela de Kim, Kourtney, Khloé, Rob, Kendall y Kylie Jenner, murió a los 91 años. La noticia fue confirmada por la propia Kris Jenner con un emotivo mensaje que conmovió a millones de seguidores alrededor del mundo.

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¿Cómo anunció Kris Jenner la muerte de su madre Mary Jo “MJ” Campbell?

La muerte de Mary Jo “MJ” Campbell fue confirmada por Kris Jenner a través de sus redes sociales. La empresaria compartió una fotografía de su madre acompañada por un mensaje lleno de amor y tristeza que rápidamente se viralizó entre los seguidores de la familia Kardashian-Jenner.

La publicación generó una enorme reacción en Internet debido al papel tan importante que MJ tuvo dentro del famoso clan. Durante años fue vista por millones de personas en los realities Keeping up with the Kardashians y The Kardashians, donde se convirtió en una figura entrañable para el público.

En su mensaje, Kris Jenner expresó el profundo dolor que le dejó la partida de su madre.

Kris Jenner “Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá, MJ. No hay palabras que puedan expresar lo que ella significó para mí o el dolor tan grande que siento al decirle adiós. Mi mamá era el corazón de nuestra familia y nos enseñó lo que realmente importa: el amor incondicional, la fortaleza, la bondad y el valor de la familia”

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¿De qué murió Mary Jo “MJ” Campbell, abuela de Kim Kardashian y Kylie Jenner?

Hasta el momento, la familia Kardashian-Jenner no ha revelado la causa oficial de muerte de Mary Jo “MJ” Campbell. Lo único que se confirmó públicamente es que falleció a los 91 años rodeada del cariño y acompañamiento de sus seres queridos.

Tras darse a conocer la noticia, miles de seguidores comenzaron a enviar mensajes de apoyo y condolencias a Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

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¿Quién era Mary Jo “MJ” Campbell, la querida abuela de las Kardashian?

Mary Jo Campbell, conocida cariñosamente como “MJ”, fue mucho más que la madre de Kris Jenner. Antes de que el apellido Kardashian dominara la cultura pop mundial, ella construyó su propio camino como empresaria en California.

MJ fue propietaria de una boutique de ropa infantil y se convirtió en una inspiración para varias integrantes de su familia. Su espíritu emprendedor influyó tanto en Kris Jenner como en Kourtney Kardashian, quienes desarrollaron proyectos relacionados con los negocios y la moda.

Además de su faceta empresarial, Mary Jo Campbell enfrentó importantes desafíos personales. A lo largo de su vida logró superar problemas de salud como cáncer de mama y cáncer de colon, demostrando una fortaleza que su familia siempre destacó públicamente.

Su experiencia, carácter y cercanía con hijos, nietos y bisnietos la convirtieron en una de las figuras más queridas dentro del entorno familiar. Por esa razón, su muerte representa una pérdida especialmente dolorosa para el clan Kardashian-Jenner.