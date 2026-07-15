Alessandra Rosaldo y Yolanda Andrade están de luto, ambas enfrentan pérdida de un ser querido: ¿Qué pasó?

A poco más de un mes de haber despedido a su padre, Alessandra Rosaldo atraviesa nuevamente un momento de dolor junto a Yolanda Andrade, quienes despidieron de manera emotiva a un ser querido. Te contamos los detalles.

¿Por qué Alessandra Rosaldo y Yolanda Andrade están de luto?

Durante las últimas horas trascendió en redes sociales la muerte del productor Javier Labrada, conocido por ser parte del programa Netas divinas, quien falleció el 14 de julio.

La noticia se confirmó en el perfil de Instagram de Javier Labrada, agradeciendo también a quienes apoyaron su carrera y trayectoria dentro de la televisión:

Con mucha tristeza, pero también con un profundo agradecimiento por la vida que compartió con nosotros, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Javier Labrada Borquez. Hay personas que dejan una huella imposible de borrar, y él fue una de ellas. Comunicado de Javier Labrada

Su partida generó numerosas reacciones entre figuras del espectáculo que trabajaron a su lado y reconocieron la huella que dejó en la televisión mexicana.

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Muere el productor Javier Labrada / Redes sociales

¿Cómo se despidieron Alessandra Rosaldo y Yolanda Andrade del productor Javier Labrada?

Javier Labrada Borquez era ampliamente conocido por su trabajo como productor del programa Netas divinas, programa en el que ha colaborado Yolanda Andrade, siendo este el espacio que lo consolidó como una figura importante dentro de la televisión en México.

Entre las reacciones que más llamaron la atención estuvo la de Alessandra Rosaldo, quien compartió el siguiente mensajes en sus redes sociales:

Amado Javier, qué privilegio haberte conocido y haber trabajado juntos, gracias por creer en mí. Harás mucha falta. Descansa en paz. Alessandra Rosaldo

Por su parte, también Yolanda Andrade se unió a las despedidas en redes sociales. La conductora publicó el siguiente comentario en el post: “ Te amoooo ”, despidiéndose de manera definitiva, al igual que muchas otras celebridades como:



Consuelo Duval,

Bárbara Islas,

Carolina Morán, así como varios amigos y colegas del ámbito del espectáculo.

Hasta el momento de esta nota, NO se han revelado las causas del fallecimiento del productor.

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Alessandra Rosaldo se despide de Javier Labrada / Redes sociales

¿Qué día murió el padre de Alessandra Rosaldo?

Alessandra Rosaldo sufrió la lamentable muerte de su padre apenas el pasado 8 de junio. Las muestras de apoyo no se hicieron esperar, además, la cantante fue captada durante el velorio.

Jaime Sánchez Rosaldo, era productor y mánager musical. En aquel momento, la cantante compartió diversos mensajes para honrar su memoria y recibió el respaldo de familiares, amigos y seguidores.

Cabe señalar que Jaime Sánchez Rosaldo fue señalado indirectamente por Elaine Haro, quien aseguró realizaba ciertas prácticas que le parecían incómodas.

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