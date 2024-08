Consuelo Duval confiesa que en sus inicios en el programa Netas divinas: “Fue una etapa difícil” para ella

Consuelo Duval se sinceró en una entrevista con Karla Díaz para su programa Pinky Promise, en la cual habló de sus primeros años en la producción de Netas divinas.

Recordemos que la comediante ha sido parte de dicho programa de Unicable desde 2007. Sin embargo, en la entrevista, sacó a relucir el trato que recibió por parte de algunas de sus excompañeras en ese entonces.

Cabe señalar que, en el año en que Duval se unió al programa Netas divinas, el elenco estaba conformado por Gloria Calzada, Yolanda Andrade, Isabel Lascurain y Luz María Zetina.

Consuelo Duval confiesa que al principio no se sentía tan cómoda en Netas divinas

La reconocida actriz Consuelo Duval recientemente reveló que sus inicios en el programa Netas divinas no fueron tan fáciles como muchos podrían pensar. Aunque estaba feliz de formar parte del proyecto, admitió que algunas de sus excompañeras no fueron del todo generosas con ella.

“Me costó trabajo. Fue una etapa difícil para mí, dolorosa, porque me fui curtiendo en este mundo de la conducción”, expresó Duval al recordar sus primeros pasos en el programa.

Duval también mencionó que en diversas ocasiones se sentía incómoda al percibir actitudes negativas por parte de sus compañeras: “De repente descubría a mis compañeras haciendo caras cuando yo hablaba, o riéndose entre ellas… y eso lo empezó a sentir la gente. No sé. Fue una etapa difícil para mí, en la que me curtí, incómoda y cómoda, rarísimo, porque yo me llenaba del amor del público, y ellos me hacían ver lo que yo no veía en el programa”.

En 2007, Consuelo inicialmente llegó a Netas divinas para cubrir la ausencia de su amiga Yolanda Andrade. Sin embargo, su permanencia en el programa se alargó, y gracias al apoyo de Yolanda, se sintió más cómoda.

“Yolanda fue mi protección, mi amiga. Fue mi todo; si estaba Yolanda, todo estaba bien y me cobijó… Luego entré en Netas con un temita emocional”, explicó Duval, quien admitió que durante un tiempo llegó a las grabaciones en estado inconveniente.

Este comportamiento comenzó a generar tensiones con Televisa, que finalmente decidió sacarla del programa. La noticia de su salida no solo impactó a Duval, sino que también reveló la verdadera actitud de algunas de sus compañeras.

Consuelo Duval “Llega Javier Labrada a contarles (a las otras presentadoras que Consuelo ya no era parte del programa) y una chavita del público estaba grabando todo el tiempo, me manda las reacciones de todas, y Yolanda sorprendida, otra dijo: ‘era normal, se le acabó la carrera’, otra dijo ‘yes, yes, yes’. Entonces, para mí fue un shock”.

Así regresó Consuelo Duval a Netas divinas

Tras una difícil salida de Netas divinas debido a problemas con la bebida, Consuelo Duval logró recuperarse y regresó al programa, pero esta vez como invitada.

“Pasó el tiempo. Me recupero. Voy de invitada a Netas y de repente una de las conductoras dice: ‘Es que mi papá, cada vez que yo lloraba, me ponía un vasito taquilero y decía: ‘a ver, llénalo (con lágrimas)’ y alguien dice ‘¿Y si tú regresas (al programa)?’ Y me dice ‘Si tú regresas, te juro que lo lleno, es más, lleno una yarda’”, relató Duval sobre una de las conversaciones que tuvo durante su visita al programa.

Consuelo Duval recordó el momento en que le pidieron regresar a Netas divinas: “Me hablan y me dicen ‘necesitamos que regreses a Netas’, y el día que regresé a Netas le llevé la yarda y le dije ‘ahí está para que la llenes’, y ese día renunció, o al día siguiente”.

Sin embargo, la felicidad de estar de vuelta en el programa no duró mucho: “Vuelvo a Netas y estamos otros dos años, un ratito así, y de repente un día nos dice el productor: ‘es su último programa’. ¿Cómo? Nos dicen: ‘en este bloque que viene se quitan el micrófono, ponen el micrófono en la mesa, y las siguientes van a ser las nuevas Netas entrando a recoger ese micrófono’. Sí, fue bien doloroso”.

La salida afectó profundamente a su compañera Isabel Lascurain, quien incluso cayó en depresión: “Isabelita, mi amor, cayó en depresión tres meses… Entonces le digo ‘no, pero vamos a volver’ y me dice Yolanda ‘ya deja de ser soñadora, acepta la realidad’, y yo: ‘sí, te lo juro, vamos a volver y a lo mejor son cambios’”.

Finalmente, Duval fue contactada nuevamente para regresar al programa con un nuevo equipo: “A los dos meses me hablan y me dicen ‘queremos que regreses con un nuevo equipo’ y dije ‘no, no’, porque se me hacía una alta traición a mi equipo anterior. Y entonces alguien me dijo ‘¿y las anteriores pensaron en ti?’ y dije: ‘no, sorry’”.

Por lo que la única que regresó al programa de Netas divinas fue Consuelo Duval. Es importante señalar que Consuelo Duval no reveló los nombres de las compañeras con quienes vivió estas experiencias, manteniendo su identidad en reserva.