Miguel Ángel Herros de luto: Muere esposa del productor de ‘La rosa de Guadalupe’; esto se sabe

Miguel Ángel Herros, productor del exitoso y polémico unitario ‘La rosa de Guadalupe’, enfrenta una dura pérdida. Y es que, hace tan solo unos minutos, se dio a conocer la muerte de su esposa, Rebecca Vargas. Esto es lo que se sabe.

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Miguel Ángel Herros, productor de ‘La rosa de Guadalupe’, enfrenta la pérdida de su esposa / Redes sociales/Mezcalent

Así se anunció la muerte de Rebecca Vargas, la esposa de Miguel Ángel Herros

A través de redes sociales, la cuenta de ‘Televisa Espectáculos’ confirmó que Rebecca Vargas, esposa del productor de ‘La Rosa de Guadalupe’, murió este sábado 27 de junio.

“Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de la señora Rebeca Vargas, esposa y compañera de vida del productor Miguel Ángel Herros”, se lee.

No mencionaron las causas de muerte y solo mandaron condolencias a Miguel Ángel Herros, así como al resto de la familia. También le desearon un eterno descanso a la hoy occisa.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a Miguel Ángel Herros, así como a su familia y seres queridos, deseándoles fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor. Que descanse en paz”, expresaron.

Hasta el momento, el productor de 83 años no se ha pronunciado. Su trágica pérdida se da a unos meses de que celebrara 19 años de transmisión ininterrumpida de su programa. A principios de año, se realizó un festejo para conmemorar este logro tan especial.

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¿Quién es Rebecca Vargas, la esposa de Miguel Ángel Herros?

Miguel Ángel Herros siempre ha sido muy discreto en cuanto a su vida privada, por lo que no se sabe mucho de su esposa, Rebecca Vargas. Incluso se desconoce si tuvieron hijos juntos. Todas las entrevistas que ha hecho a lo largo de su carrera.

Por lo que se puede intuir en el comunicado sobre el deceso de su pareja, llevaban bastante tiempo juntos. En redes sociales, se dice que la pareja sí tenía hijos y hasta nietos. No obstante, nada está confirmado hasta el momento.

En tanto que los seguidores del productor no han dudado en manifestar sus condolencias y comentar palabras como:

“Abrazo fuerte para el Sr. Herros y pronta resignación para toda la familia”

“Un viaje de luz en su regreso a casa y un gran abrazo para el Sr. Herros”

“Que en paz descanse”

“Abrazo al alma mi querido Don Miguel Ángel”

“Todo lo mejor en su luto”

“Un abrazo enorme a toda la familia”

Miguel Ángel Herros no suele hablar de su familia / Redes sociales/Mezcalent

¿Quién es Miguel Ángel Herros, productor de ‘La rosa de Guadalupe’?

El nombre de Miguel Ángel Herros se ha hecho popular en los últimos años por ser el productor de ‘La rosa de Guadalupe’. No obstante, su trabajo en televisión no solo se reduce a eso. De hecho, comenzó su carrera artística cuando era muy joven. A la tierna edad de 7 años, empezó a colaborar en diversos programas de la época.

“Cuando nace la televisión comercial, el primer canal que sale es 4 de la familia O’Farrill. Luego sale concesionada XEWTV Canal 2. En esa época mucha gente de radio pasó a la televisión con una programación muy similar a lo que era la XEW Radio y con un plan y una estrategia de entretenimiento que incluía noticias y deportes; de esto se nutría la televisión, de eventos especiales en vivo”, indicó en una entrevista.

Además de su faceta como actor, dirigió y produjo algunos proyectos como ‘Pobre Clara’. También incursionó en el mundo del doblaje.

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