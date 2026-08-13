Muere exboxeador después de 11 años de sufrir un golpe en una pelea que lo dejó en coma; así anunciaron su pérdida

A pocos días de la muerte del padre de Lionel Messi, una nueva y triste noticia vuelve a conmocionar al mundo del deporte, esta vez desde el ring de boxeo.

Este 13 de agosto se confirmó la muerte de Prichard Colón, un joven exboxeador que se hizo conocido tras protagonizar una accidentada pelea, en la que recibió un golpe ilegal que lo dejó en coma y con graves secuelas cerebrales. ¿Qué le pasó y cómo fueron sus últimos años? Te contamos.

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Prichard Colón / Redes sociales

¿Quién era Prichard Colón, el exboxeador que murió a los 33 años?

Prichard Colón fue un pugilista puertorriqueño-estadounidense que debutó como profesional en el boxeo en 2013, cuando tenía apenas 21 años.

Desde sus primeros combates, comenzó a llamar la atención como una de las grandes promesas del deporte de los guantes, gracias a sus habilidades sobre el ring y a una racha de victorias que lo colocó rápidamente entre los jóvenes talentos a seguir.

Antes de que su vida cambiara por completo, Colón mantenía un récord invicto de 16 victorias, 13 de ellas por nocaut. Sin embargo, su prometedora carrera llegó a un abrupto final en 2015, cuando tenía apenas 23 años y después de una pelea que marcaría su vida para siempre.

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Prichard Colón / Redes sociales

El golpe ilegal que cambió la vida de Prichard Colón para siempre

El 17 de octubre de 2015, Prichard Colón se enfrentó al californiano Terrel Williams en Fairfax, Virginia, en un combate pactado a 10 rounds en el que ambos buscaban mantener su racha de victorias.

La pelea comenzó con una clara ventaja para Colón, quien mostró mayor dominio y desenvoltura sobre el ring. Sin embargo, Williams comenzó a recurrir de manera repetida a golpes en la nuca, conocidos como “golpes de conejo”, una acción prohibida y sancionada en el boxeo.

Pese a que Colón llegó a manifestar que se sentía mareado después de recibir los impactos, el árbitro no sancionó de manera efectiva los golpes. La pelea terminó con la descalificación de Colón después de una confusión por el retiro de sus guantes antes de que concluyera el combate.

Pero lo más grave ocurrió después de bajar del ring. Colón se desvaneció, comenzó a vomitar y perdió el conocimiento, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital. Los médicos le diagnosticaron un hematoma subdural y una hemorragia cerebral.

El boxeador permaneció en coma durante más de 200 días. Cuando finalmente despertó, las consecuencias de la pelea habían cambiado su vida para siempre: quedó en estado vegetal, sin poder hablar ni caminar y con una dependencia total de su familia para realizar sus actividades.

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Prichard Colón vs Terrel Williams / Rede sociales

¿Cómo anunciaron la muerte de Prichard Colón?

Después de más de 11 años viviendo con las graves secuelas que limitaron por completo su movilidad y autonomía, este jueves 13 de agosto se confirmó la muerte de Prichard Colón.

La noticia fue dada a conocer por su padre, Richard Colón, quien utilizó su cuenta de Facebook para informar sobre el fallecimiento del exboxeador. En su mensaje, recordó uno de los últimos deseos de su hijo: poder llevarlo de vacaciones a Puerto Rico, algo que lamentablemente ya no pudo cumplir.

“Bns días mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal, AHORA ESTA en mejor mundo. Hice todo lo posible por cumplirle SU DESEO, SU SUEÑO de traerlo DE VACACIONES a Puerto Rico como tanto él deseaba pero NO SE PUDO. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan por favor manténganos en oraciones..” Richard Colón

Más tarde, la propia Organización Mundial de Boxeo (WBO) confirmó la noticia y dedicó un mensaje de respeto y reconocimiento a Colón, destacando su lucha y fortaleza durante los años después a aquella fatídica pelea.

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