Muere papá de Danna García, don Jaime García; lo despide con desgarrador mensaje: “Se fue a las estrellas”

El mundo del espectáculo vuelve a teñirse de luto. Tras la muerte de Pepe López, actor del Cine de Oro mexicano, se da a conocer el deceso de don Jaime García, papá de la actriz colombiana, Danna García. Fue la misma actriz quien dio la noticia a través de sus redes sociales. Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

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Danna García contó que su papá murió el 11 de agosto / Mezcalent

Danna García anuncia la muerte de su papá, don Jaime García

En una publicación en Instagram, Danna García mencionó que su papá murió el martes 11 de agosto. Si bien no quiso dar detalles sobre la causa, dejó ver que su partida fue pacífica. Y es que la celebridad refirió que pereció en el “lugar de su corazón, en calma”.

“Anoche mi papá se fue a las estrellas. Murió en el lugar de su corazón, en calma. Mi superhéroe, mi primer gran amor. Una relación llena de contrastes y amor”. Danna García

La protagonista de ‘Hermanas: Un amor compartido” se sinceró sobre el gran dolor que está atravesando por esta tragedia, asegurando que extrañará a don Jaime García y espera poder reunirse con él en el futuro.

“Seguiré esperándote, en cada esquina, en cada sueño, cada mañana… hasta que llegue tu abrazo. ¿Vendrás? Te extraño. Buen viaje, papi… sabes que nos veremos en las estrellas. Te amo”, manifestó.

Junto a su mensaje, compartió una foto inédita con su padre, así como una serie de imágenes familiares. Tanto fans como algunos colegas no han dudado en llenar el post de comentarios positivos para que pueda sobrellevar su luto de la mejor manera posible.

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¿Papá de Danna García padecía alguna enfermedad?

Hasta el momento, se desconoce si el papá de Jaime García padecía algún tipo de enfermedad que pudiera afectar su vida diaria. Tampoco se sabe dónde ni cuándo serán los ritos funerarios.

En diversas entrevistas, la actriz habló sobre la gran relación que tenía con su padre. Indicó que él fue una inspiración para que quisiera estudiar Administración de Empresas. Y es que el señor también estudió esta profesión y, en su momento, Danna deseaba seguir sus pasos.

De igual forma, llegó a hablar de los buenos momentos que pasó con su padre durante su infancia y juventud. Según sus propias palabras, el señor fue quien le “contagió” el gusto por la música ranchera.

“Mi papá es fan de toda la música del mariachi y gracias a él es que yo conozco desde muy niña toda la música ranchera. Me acuerdo de que cantábamos juntos canciones de mariachi”, expresó hace algunos años.

La relación de Danna García y su papá / Mezcalent

¿Quién es Danna García, la actriz que anunció la muerte de su papá?

Danna María García Osuna, mejor conocida como Danna García, es una modelo, actriz y cantante colombiana. Es hija de la cantante Claudia Osuna. Comenzó su carrera artística desde muy pequeña. A la tierna edad de siete años, ya trabajaba en comerciales y colaboraba en algunos programas de televisión.

Con el tiempo, se le dio la oportunidad de estar en varias producciones de su país. Aunque es mayormente conocida por ‘Pasión de Gavilanes’, también ha estado en otras telenovelas locales y en México como:

Corazón partido

Decisiones

Un gancho al corazón

Qué bonito amor

Las amazonas

El Señor de los Cielos

Me atrevo a amarte

Hermanas: Un amor compartido

Aunque suele ser discreta con su vida personal, se sabe que tiene una relación con el escritor Iván González. Tienen un hijo en común.

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