Natália Subtil anuncia muerte del bebé que estaba esperando; lo despide con desgarrador mensaje: “Nos rompió”

Natália Subtil, expareja de Sergio Mayer Mori, vuelve a ser el centro de la conversación en redes sociales. Y es que la brasileña sufrió un aborto espontáneo. Usó sus redes sociales para dar la noticia y expresar el gran dolor que siente por su pérdida. Te contamos lo que pasó.

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Natália Subtil anuncia muerte de su bebé / Mezcalent

Natália Subtil, expareja de Sergio Mayer Mori, anuncia la muerte de su bebé

Mediante una publicación en Instagram, la conductora Natália Subtil contó que hace algunas semanas se enteró de que estaba embarazada de su pareja actual. Manifestó que, en ese entonces, todos celebraron la noticia, incluida la hija que tiene con Sergio Mayer Mori.

“Después de años de espera, por fin llegó la noticia que tanto habíamos soñado: estábamos esperando un bebé. La ilusión llenó nuestra casa. Mi pareja estaba inmensamente feliz por la llegada de su primer hijo. Empezamos a imaginar cómo sería, a escoger nombres, a comprar sus primeras ropitas, a recorrer tiendas viendo todas esas cositas tan pequeñas que hacen tan grande la ilusión”, manifestó.

No obstante, hace unos días descubrió que tuvo un “embarazo químico”. Diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, explican este término como un “aborto espontáneo muy temprano que ocurre antes de la quinta semana de gestación”.

“Pero hace unos días recibimos una noticia que nos rompió el corazón: tuve un embarazo químico. Un embarazo químico es una pérdida muy temprana del embarazo, generalmente antes de las 5 semanas. Yo ya tenía 5 semanas y 3 días”. Natália Subtil

Dijo que “esperaba con muchísimas ganas compartir la noticia” con su público: “Ya había imaginado los videos, las fotos, la forma tan especial en la que les iba a contar que nuestra familia estaba creciendo. Nunca imaginé que el momento de hablar con ustedes sería para contar una despedida en lugar de un anuncio”, expresó.

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¿Por qué Natália Subtil no contó que estaba embarazada?

Según lo dicho por la propia Natália Subtil, no quiso hablar de su embarazo hasta que fuera el momento adecuado. Relató que había decidido hablar sobre su aborto por el gran cariño que le tienen los fans.

“Aun así, quiero abrirles mi corazón porque ustedes han sido parte de mi vida durante tantos años, en los momentos más felices y también en los más difíciles”, concluyó.

Como era de esperarse, sus seguidores no dudaron en solidarizarse con ella. Llenaron la publicación con comentarios como: “Tu bebé ya está en el cielo” y “Todo estará bien”.

Si bien la actriz ha sido muy discreta en cuanto a su vida sentimental, se sabe que ya llevan varios años juntos. En su momento, manifestó su intención de formar una familia con él. Lo ha descrito como una persona maravillosa que cuida de su primogénita.

¿Quién es el novio de Natália Subtil? / Mezcalent

¿Quién es Natália Subtil y cómo fue su romance con Sergio Mayer Mori?

Natália Subtil es una modelo, conductora y actriz de origen brasileño. Tiene 38 años. Lleva unos años viviendo en México y se le ha visto en algunos programas como ‘Venga la alegría’.

Su nombre se hizo conocido por su romance con Sergio Mayer Mori. Cuando inició, el joven tenía 17 años y ella 28. Tuvieron una hija en común. La relación no terminó bien. Y es que durante años han peleado por temas de pensión y custodia de la pequeña

Natália sostiene que Mayer Mori no la ayuda con los gastos de la niña. En tanto que el exparticipante de ‘La granja VIP 2025’ sostiene que ella impide la convivencia con la niña.

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