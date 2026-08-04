¿Modelo mexicana fue amante de J Balvin? Así lo reveló mientras Valentina Ferrer ¡estaba embarazada!

Una nueva polémica sacude a J Balvin el cantante colombiano de talla internacional, luego de que una influencer y modelo mexicana asegurara públicamente haber mantenido un encuentro íntimo con él justo cuando su pareja Valentina Ferrer, una reconocida modelo argentina, esperaba a su primer hijo.

La historia estalló en redes sociales después de que la creadora de contenido compartiera fotografías junto al artista y, más tarde, narrara con lujo de detalle cómo habría ocurrido todo.

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¿Quién es Melanie Pavola y por qué acusa a J Balvin de infidelidad?

Melanie Pavola es una influencer, modelo y creadora de contenido mexicana que ha construido una sólida presencia en redes sociales durante los últimos años.

La también figura de plataformas de contenido por suscripción acumula más de 2.5 millones de seguidores en Instagram, donde comparte fotografías de sus proyectos profesionales, viajes y estilo de vida.

Gracias a su popularidad en Internet, sus declaraciones sobre J Balvin alcanzaron rápidamente una enorme difusión y se colocaron entre los temas más comentados en plataformas digitales.

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¿Qué dijo Melanie Pavola sobre su encuentro con J Balvin en Nueva York?

Ante la ola de comentarios, Melanie Pavola decidió ir más allá y relató, en un video que se volvió viral, los detalles de una supuesta noche que habría compartido con el cantante en Nueva York. Según su versión, todo ocurrió cuando Valentina Ferrer ya estaba embarazada de su hijo, aunque la influencer insiste en que ella no lo sabía en ese momento.

Pavola relató que, tras el encuentro, fue el propio artista quien le confesó que su pareja esperaba un bebé, lo que la llevó a tomar distancia de inmediato.

“Para los que andan de ardidos por J Balvin, él me invitó a New York una vez, voy, hacemos el amor y cuando terminamos me dice ‘tengo a Valentina embarazada’, yo agarré mis cosas y me fui” Melanie Pavola

¿Qué pruebas mostró Melanie Pavola y por qué se hicieron virales?

La controversia comenzó a crecer cuando Melanie Pavola compartió en Instagram varias fotografías junto a J Balvin, aparentemente tomadas años atrás en un camerino. En las imágenes se les observa posando muy cerca, algo que despertó la curiosidad de sus seguidores y desató una ola de preguntas sobre la relación que habría existido entre ambos.

La publicación cobró aún más relevancia porque la influencer la acompañó con fragmentos de la canción Ambiente, uno de los temas más populares del cantante colombiano. A partir de ese momento, cientos de usuarios comenzaron a especular sobre el contexto de las fotografías y sobre los rumores de un supuesto vínculo sentimental entre la modelo mexicana y el intérprete de reguetón.

Lejos de mantenerse al margen de la conversación, Pavola respondió a varios comentarios y alimentó la polémica. Cuando algunos usuarios cuestionaron que se involucrara con un hombre que tenía pareja, contestó: “Ellos no estaban casados”. Además, rechazó las versiones que aseguraban que las imágenes habían sido creadas con inteligencia artificial al señalar: “Más IA es la envidia que sienten”. Como si eso no fuera suficiente, también afirmó que actualmente J Balvin la tiene bloqueada en redes sociales y lo calificó públicamente como “infiel”, declaraciones que rápidamente fueron retomadas por medios y cuentas dedicadas a la farándula.

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¿Melanie Pavola contactó a Valentina Ferrer tras el supuesto encuentro con J Balvin?

Melanie Pavola aseguró que, después de enterarse de que Valentina Ferrer estaba embarazada, decidió contactarla directamente para contarle sobre el supuesto encuentro con J Balvin y ofrecerle una disculpa. Según su versión, desconocía el embarazo cuando ocurrió y fue el propio cantante quien se lo reveló después.

La influencer afirmó que quiso hablar con Ferrer para aclarar la situación, aunque no mostró capturas ni pruebas del supuesto mensaje, por lo que esta parte de la historia permanece únicamente como una declaración de Pavola. La polémica creció entre quienes se preguntan si la modelo argentina ya conocía estos hechos.

La declaración que terminó por incendiar las redes sociales fue una frase lanzada por Melanie Pavola al hablar de la relación entre J Balvin y Valentina Ferrer: “Una disculpa... aguantando cuernos, cualquier relación dura”, comentó la influencer.

La situación llamó aún más la atención porque hace apenas unas semanas tanto J Balvin como Valentina Ferrer habían compartido declaraciones que fueron interpretadas por sus seguidores como una señal de que podrían estar pensando en ampliar la familia.