¿Daniela Parra sí fue infiel con Pablo en MasterChef México 24/7? ¡Hasta se bañaban juntos, aseguran!

Daniela Parra y la supuesta infidelidad con Pablo Villagrán en ‘MasterChef México 24/7’ vuelven a ser tema de conversación. Y es que otra participante dice haber sido testigo de supuestos acercamientos que la hija de Héctor ‘N’ y el exparticipante del reality habrían tenido durante la competencia. Te contamos los detalles.

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Daniela Parra y su novio llevan varios años juntos / Redes sociales

¿Por qué se dijo que Daniela Parra engañaba a su novio con Pablo Villagrán en ‘MasterChef México 24/7’?

Durante las primeras semanas de ‘MasterChef México 24/7’, los internautas afirmaron captar una cierta química entre Daniela Parra y Pablo Villagrán. Los influencers platicaban todo el tiempo y hasta llegaron a dormir juntos.

A raíz de esto, mucho se especuló sobre una posible conexión sentimental entre ellos. Esto dio de qué hablar debido a que ambos tenían pareja. Mientras que ella mantiene una relación formal con Diego Hopster, él estaba saliendo con una chica llamada Marianela Rodríguez.

Aunque los dos dejaron claro en múltiples ocasiones que solo eran amigos, el escándalo trajo consecuencias para el ecuatoriano. Y es que su romance con Rodríguez terminó tras ser expulsado del concurso.

De acuerdo con la propia Marianela, su noviazgo terminó de la mejor manera posible y actualmente está trabajando en sí misma. También les ha pedido a sus fans que ya no le hablen del tema, pues sigue muy afectada por todo lo ocurrido.

“Les pido por favor que ya no me hablen más del tema. Le deseo todo lo mejor. Es una de las personas más maravillosas que he conocido y un chin… en lo que hace. Simplemente, como pareja, no funcionamos y es complicado que nos repitan y repitan a cada rato que regresemos o que nos den otra oportunidad. Déjenos sanar a cada uno por su lado, por favor. Todos los que apoyaron nuestra relación, se los agradezco muchísimo, pero es un capítulo cerrado en mi vida” Marianela Rodríguez, exnovia de Pablo Villagrán

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Marianela Rodríguez terminó con Pablo Villagrán / Redes sociales

Confirman supuesta infidelidad de Daniela Parra con Pablo Villagrán en ‘MasterChef México 24/7’

Si bien ya pasaron varias semanas desde que Pablo Villagrán quedó eliminado de ‘MasterChef México 24/7’, el tema de su supuesta infidelidad con Daniela Parra resurgió tras unos polémicos comentarios de Claudia, otra participante del show.

En una plática, esta chica reveló que, en su momento, Dani y Pablo supuestamente se bañaban juntos. Dejó ver que todos sabían sobre esto, pero que nadie les dijo nada en su momento.

“Luego, Daniela, cuando se dormía con Pablo, se bañaba con Pablo, todo con Pablo, y ¿quién la juzgó? Nadie, jamás te metí en su vida”. Claudia de MasterChef México 24/7

Estas declaraciones causaron mucha polémica en redes sociales. Algunos usuarios las interpretaron como una confirmación de que Daniela sí habría engañado a su novio, mientras que otros afirman que son “mentiras” y esperan que la hija de Héctor ‘N’ la demande por “difamación” cuando salga del show.

Esta controversia llega en medio de las críticas en contra de Daniela por, supuestamente, ser la favorita de la producción y “hablarle mal” a los maestros del llamado “Mundo MasterChef”.

Recordemos que, recientemente, la joven tuvo una discusión con uno de los profesores por un platillo que les estaba enseñando a preparar. Muchos la tacharon de “soberbia” por haber dado sus “sugerencias”.

Se bañaba con Pablo la protegida de producción y nunca la expusieron 👁️#MasterchefMx pic.twitter.com/UKLGPBcjHb — Perseide 🏹 (@soloperseide) July 28, 2026

¿Cuál fue la reacción del novio de Daniela Parra ante su supuesta infidelidad con Pablo Villagrán en ‘MasterChef México 24/7’?

Hasta el momento, Diego Hopster no ha dicho nada acerca de los comentarios hechos por Claudia en ‘MasterChef México 24/7’. No obstante, en su momento, el novio de Daniela Parra dijo creer en ella y en el gran amor que se tienen.

En una entrevista para TVNotas, el joven declaró que, si bien llegó a sentirse celoso, confiaba en Daniela. También recalcó que solo busca su felicidad y que si ella quería estar con Pablo, lo aceptaría sin ningún problema.

“He pensado en los peores escenarios, de que si a Dany le gusta este güey. Lo único que quiero es que ella sea feliz. Si es conmigo, qué chido, y si no, también. Me dolería muchísimo. Y, si pasa, pues solamente decir: ‘Gracias por todo y ahí nos vemos’”, manifestó.

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