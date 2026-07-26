MasterChef México 24/7: ¿Quién fue el decimoprimer eliminado del reality HOY domingo 26 de julio?

Este domingo 26 de julio, otro cocinero se despide de ‘MasterChef México 24/7’. Hasta el momento, 11 participantes han salido de la competencia; 10 por no cumplir las expectativas de los jueces y una por voluntad propia. Ahora, varios aspirantes vuelven a estar en la cuerda floja. ¿Quién fue el decimoprimer eliminado? Te contamos los detalles.

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MasterChef México 24/7 se ha despedido de 11 participantes / Redes sociales

¿Quiénes son los cocineros que podrían salir de ‘MasterChef México 24/7’ HOY domingo 26 de julio?

A lo largo de la semana, los concursantes de ‘MasterChef México 24/7’ tuvieron que enfrentar diversos retos para evitar el temido mandil negro. Desafortunadamente, no todos lo lograron. Estos son los participantes que están en riesgo de salir esta semana:

Ixdit

Antrax

Emmanuel

Lancer

Jazmín

Carmen

Luis

Michelle

Recordemos que uno de ellos puede ser salvado mediante los votos del público. Para ayudar a tu favorito, debes seguir los siguientes pasos:

Entras a la página de https://www.tvazteca.com/aztecauno/masterchef/vota/ Escoger a tu cocinero favorito. Recuerda que solo hay 10 votos disponibles al día. Dar clic en el botón “enviar votos” y listo.

Cabe destacar que Carmen ha sido una de las cocineras más controversiales. Y es que muchos fans se han mostrado inconformes con su participación debido a los problemas que ha tenido tanto con los maestros como con algunos compañeros. También está el hecho de que, en su momento, surgió un escándalo que la señalaba de presuntamente acosar a mujeres en los antros.

La gala de eliminación se llevará a cabo este 26 de julio, a las 8:00 pm. Se podrá ver a través del canal de Azteca Uno, así como por Disney Plus.

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¿Cómo votar en MasterChef México 24/7? / Redes sociales

¿Quiénes son los cocineros que han sido eliminados de ‘MasterChef México 24/7’?

Estos son los cocineros que han sido eliminados de ‘MasterChef México 24/7’:

Javier Lara “Chuleta Metalera”

Nash Jácome

Arturo Santillán

Lula Cruz

Ricardo Cendejas

Pablo Villagrán

Ismael “Perro del Mal”

Diego “Smi-Lee”

Camila Souza

Nora

Hace algunas semanas, María del Carmen abandonó la competencia por temas de salud. Sus compañeros aseguraron que estaba embarazada. No obstante, eso no ha sido confirmado hasta el momento.

Nora fue la décima eliminada de MasterChef México 24/7 / Redes sociales

El decimoprimer eliminado de ‘MasterChef México 24/7’ HOY domingo 26 de julio

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