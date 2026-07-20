Daniela Parra recibe dura crítica por un chef en MasterChef México 24/7, ¿hubo pleito y está en riesgo de salir?

Después de que Daniela Parra sufrió una crisis en MasterChef México 24/7, la hija de Héctor N enfrentó fuertes críticas al ser salvada por el público en la reciente emisión del reality, situación que parece ya no gustarle a sus maestros. ¿Quieren su salida?

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Daniela Parra enfrenta críticas en MasterChef México. / Redes sociales

¿Contra quién se enfrentó Daniela Parra en la eliminación del 19 de julio de MasterChef México 24/7?

Antes de la eliminación de Nora de MasterChef México 24/7, se vivió un interesante duelo entre los cocineros con mandil negro, entre los que se encontraba Daniela Parra. Además de la exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy, Flor, Jazmín, Luis, Ramahá, Emmanuel, Nora Camen y Julio vivieron un reto final.

En la primera etapa de la gala de eliminación, lograron subir al balcón Flor, Jazmín y Luis, lo que dejó en la cuerda floja a la hija de Héctor ‘N’, quien terminó por ser salvada por el público antes que los chefs anunciaran la eliminación de Nora.

Aunque sus seguidores se mostraron entusiasmados porque la joven permanezca en la competencia, hubo quienes parecen no estar satisfechos con la noticia, pues en una de sus clases Daniela Parra recibió una fuerte crítica sobre su estancia.

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Nora fue eliminada de MasterChef México. / Foto: Redes sociales

¿Qué le dijeron a Daniela Parra sobre su permanencia en MasterChef México 24/7?

A través de un clip difundido por la producción de MasterChef México 24/7, se observa a los cocineros en una de sus clases con la chef Isabel, quien no dudó en cuestionar la permanencia de Daniela Parra en la competencia de cocina.

“Dani, yo creo que ya es momento de que te pongas ya las pilas por fin y que empieces a darte cuenta de que no todo el tiempo te vas a salvar. Tienes que demostrarlo haciendo las cosas como es, cocinando, poniendo los platos bonitos y todo”. Chef Isabel

Cabe mencionar que, además de Jazmín, Daniela Parra es una de las concursantes que más salvada por el público es; aunque su permanencia es bien recibida por sus seguidores, los comentarios negativos no se han hecho esperar dentro y fuera de la competencia.

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¿Cuál fue la respuesta de Daniela Parra a la crítica de la chef Isabel en MasterChef México 24/7?

En el video difundido en las redes de MasterChef México 24/7, no se percibe que Daniela Parra tenga una reacción a los comentarios de la chef; lo único que se puede ver es que sonríe al escuchar sus palabras, pero no emite alguna palabra.

Sin embargo, quienes sí reaccionaron fueron los internautas, quienes colocaron mensajes como: “Daniela es muy burlona”, “Daniela, la que más se ríe cuando le dan críticas”, “En ese caso que no salven a nadie”, “Ya retiren la salvación del público” y “Todavía se ríe”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, no hubo un pleito como tal, así como tampoco Daniela Parra estaría en riesgo de salir esta semana, ya que es hasta el siguiente domingo que se toma esa decisión.

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